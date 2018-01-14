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Galatasaray Hagi'yi yıktı

Galatasaray, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Romanya ekibi Viitorul'u 2-0 mağlup etti.

Hürriyet Haber
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Stat: Sueno Hotel

Hakemler: Çağatay Şahan, Baran Eraslan, Bersan Duran

Galatasaray: Eray İşcan, Linnes (Dk. 46 Mariano), Ahmet Çalık (Dk. 46 Denayer), Koray Günter (Dk. 46 Serdar Aziz), Latovlevici (Dk. 46 Hakan Balta), Donk (Dk. 67 Maicon), Tolga Ciğerci (Dk. 46 Ndiaye), Selçuk İnan (Dk. 46 Belhanda), Sinan Gümüş (Dk. 46 Feghouli), Yasin Öztekin (Dk. 46 Rodriguez), Eren Derdiyok

Viitorul: Tordai (Dk. 31 Buzbuchi-Dk. 60 Rimniceanu), Capuşa (Dk. 46 Lopez), Tiru (Dk. 46 Ghita), Hodorogea (Dk. 46 Horj-Dk. 71 Casap), Ganea (Dk. 46 De Nooijer), Cicaldau (Dk. 46 Dumitrescu), Baluta (Dk. 31 Mladen- Dk. 60 Kofi), Chitu (Dk. 46 Ciobanu), Hagi (Dk. 46 Matan-Dk. 89 Pitu), Vina (Dk. 46 Draguş), Gavra (Dk. 46 Vodut-Dk. 89 Pop)

Goller: Dk. 61 Rodriguez, Dk. 67 Horj (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 55 Donk (Galatasaray)

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi’nde sürdüren Galatasaray, eski yıldız oyuncusu Gheorghe Hagi’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, 61'inci dakikada Gary Rodrigues ve 67'nci dakikada Razvan Horj'un kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray Hagiyi yıktı
Galatasaray Hagiyi yıktı
Galatasaray Hagiyi yıktı
Galatasaray Hagiyi yıktı
Galatasaray Hagiyi yıktı
Galatasaray Hagiyi yıktı

 

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