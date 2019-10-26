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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray haberleri | Younes Belhanda, Beşiktaş derbisinde 11'de!

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Galatasaray Teknik Direktörü, yarınki Beşiktaş maçında oynatma kararı aldığı Belhanda’ya, “Sahada en iyi şekilde mücadele et ve Galatasaray’a aidiyetini göster” dedi.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta içinde 1-0 mağlup oldukları Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftarlar ile arasında gerginlik yaşanan Younes Belhanda’yı Beşiktaş karşısında oynatıp oynatmama konusundaki kararını verdi. Terim, oyundan çıkarken protestocu taraftarlara tepki gösteren ve önceki gün özür mesajı yayınlayan Faslı futbolcuyla dün özel bir görüşme yaparak hem moral verdi hem de psikolojik açıdan ne durumda olduğunu sordu.

"Derbide elinden gelen her şeyi yap"

Belhanda’ya geçtiğimiz iki sezon kazandıkları şampiyonlukları hatırlatan Terim, “O kupalarda senin büyük payın var. Seni Beşiktaş maçında ilk 11’de oynatacağım. Pazar günü sahaya çık ve en iyi şekilde mücadele ederek Galatasaray’a olan aidiyetini göster. Böylelikle gerçek anlamda özür dilemiş de olursun” dedi. Faslı futbolcu da, görev verilmesi halinde Beşiktaş karşısında elinden geleni yapacağını söyledi. Fatih Terim’in Belhanda’dan vazgeçmemesinde, futbolcunun oynadığı pozisyonda daha iyi bir alternatifinin olmaması da önemli rol oynadı.

Orta sahada Lemina ve Emre oynayacak

Öte yandan Fatih Terim’in, Beşiktaş derbisinde orta sahada değişiklik yapma kararı aldığı belirtildi. Real Madrid maçında ilk 11’de oynayan Jean-Michael Seri’nin performansından memnun olmayan tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine Mario Lemina’ya görev verecek. Terim ayrıca, Real Madrid maçının ikinci yarısında oyuna aldığı Emre Mor’a da ilk 11’de şans verecek. Terim’in, form grafiğini giderek yükselten Emre’nin hücumda takıma büyük katkı yapmasını beklediği ifade edildi.

Galatasaray haberleri | Younes Belhanda, Beşiktaş derbisinde 11de

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