Galatasaray haberleri | Transfer fiyaskosu

Adil DEMİRÇUBUK / Spor Arena

Son iki yılın şampiyonu Galatasaray’da bu sezon işler iyi gitmiyor. 123 milyon Euro’luk kadro değeriyle Türkiye’nin en pahalı takımı olan sarı kırmızılılar, önceki gün Ziraat Türkiye Kupası’nda konuk ettiği 2. Lig ekibi Tuzlaspor’a 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Üstelik Belhanda, Nagatomo, Donk, Adem, Ahmet Çalık, Emre Mor, Selçuk İnan, Emre Taşdemir gibi deneyimli isimleri de oynatmasına rağmen... Böylelikle Galatasaray bir üst tura çıkma şansını zora sokarken, son 4 resmi maçı 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle kapatmış oldu. Peki sarı kırmızılı takım neden bu halde? Sezon öncesi ‘ligde açık ara şampiyon olur, Şampiyonlar Ligi’nde en azından son 16’ya kalır’ denilen Galatasaray neden bu halde? İşte cevapları...

Gidenlerin yeri dolmadı

Artık bu gerçeği teknik heyet ve yönetim de kabullenmiş durumda. Finansal Fair Play’e uyma zorunluluğu nedeniyle ‘kiralık ve ucuz’ oyuncu almayı tercih eden Galatasaray’da yeni transferler sınıfta kaldı. Şampiyon kadrodan sezon başı ayrılan Onyekuru, Fernando, Ndiaye, Mitroglou ve Sinan Gümüş’ün yerine tam 12 oyuncu (Falcao, Nzonzi, Seri, Andone, Lemina, Emre Mor, Taylan, Jimmy Durmaz, Babel, Adem, Şener, Okan Kocuk) alınırken, yenilerin hiçbiri bekleneni veremedi.

Futbolcularda özgüven sorunu var

Takımda birçok oyuncu ‘özgüven’ sorunu yaşıyor. Özellikle de teknik direktör Fatih Terim’in ligin 7. haftasında 0-0 biten Gençlerbirliği maçından itibaren kötü sonuç alınan her karşılaşmadan sonra futbolcuları hedef tahtasına koyması ve “Ocakta kadroda revizyon yapacağım. Değişim şart” demesi, takımı olumsuz etkiledi. Terim her ne kadar bu sözleriyle oyunculara mesaj vermek istemiş olsa da, oyuncuların çoğu ‘Ben de mi gönderileceğim?” endişesiyle sahada gerçek performansını gösteremiyor.

Aidiyet duygusu olan oyuncu yok

Galatasaray’da teknik heyeti en çok rahatsız eden konulardan biri... Muslera dışında ‘aidiyet’ duygusu kuvvetli oyuncu neredeyse hiç yok. Hemen tüm futbolcular profesyonelliği ön plana alıp, “İşimi yaparım, paramı alırım” mantığıyla hareket ediyor. Özellikle kiralık oyuncularda bu düşünce tavan yapmış durumda. Takımın en tecrübeli ismi Selçuk İnan da bu konuda artık sorumluluk almıyor. Zaten Arda Turan’ın ocak ayında Galatasaray’a geri dönüşünün gündeme gelmesinin sebebi de bu.

Büyük takım atmosferini bilmiyorlar

Bu sezon kadroya katılan Jimmy Durmaz, Emre Mor, Taylan, Seri, Adem ve geçen yıl alınan Emre Taşdemir’in Galatasaray seviyesinde olmadığı konusunda hemen herkes

hemfikir. En önemlisi bu oyuncuların kariyerlerinde hiç şampiyonluk yok. Büyük takımda oynamanın gereklerini yerine getiremiyor. Diğer oyuncuların gerisinde oldukları için forma rekabeti yaratamıyorlar ve bu da takımın genel form.

GALATASARAY’IN 12 YENi TRANSFERi NE YAPTI?

Radamel Falcao 5 maç 1 gol 0 asist

Jean-Michael Seri 15 maç 1 gol 1 asist

Mario Lemina 11 maç 0 gol 0 asist

Florin Andone 12 maç 3 gol 0 asist

Steven Nzonzi 13 maç 0 gol 1 asist

Emre Mor 15 maç 0 gol 0 asist

Ryan Babel 11 maç 4 gol 1 asist

Jimmy Durmaz 8 maç 0 gol 0 asist

Taylan Antalyalı 2 maç 0 gol 0 asist

Okan Kocuk (Kaleci) 2 maç yediği gol 3

Adem Büyük 15 maç 0 gol

Şener Özbayraklı 4 maç 0 gol 0 asist

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