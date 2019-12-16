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GeriFutbol Galatasaray haberleri | Onyekuru müjdesini Kayode verdi!
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Futbol
16.12.2019 - 20:42, Son Güncelleme:

Galatasaray haberleri | Onyekuru müjdesini Kayode verdi!

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Galatasaray haberleri | Onyekuru müjdesini Kayode verdi!

Devre arasında Galatasaray'a transferi gündemde olan Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri döneceğine dair işareti, Gaziantep FK'da oynayan Niejeryalı vatandaşı Kayode'ye verdi.

Süper Lig'de attığı golde yaptığı asist için takım arkadaşına teşekkür eden Kayode'nin mesajının altına Henry Onyekuru da yorumda bulundu. Kayode ise, "Yakında görüşürüz kardeşim" diyerek yanıt verdi. Gaziantepli futbolcunun bu yanıtı, Onyekuru'nun gelişinin kesinleştiği şeklinde yorumlandı.

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