Galatasaray haberleri | Onyekuru müjdesini Kayode verdi!

Süper Lig'de attığı golde yaptığı asist için takım arkadaşına teşekkür eden Kayode'nin mesajının altına Henry Onyekuru da yorumda bulundu. Kayode ise, "Yakında görüşürüz kardeşim" diyerek yanıt verdi. Gaziantepli futbolcunun bu yanıtı, Onyekuru'nun gelişinin kesinleştiği şeklinde yorumlandı.