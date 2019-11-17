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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray haberleri | Florya zirvesi!

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Galatasaray haberleri | Florya zirvesi!

Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi için Emlak Konut’a 120 milyon TL öneren Galatasaray, bankalarla da masaya oturacak. Sarı kırmızılı yönetim, yapılandırma ile faiz sarmalından kurtulmayı amaçlıyor.

Galatasaray’da kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin ilk hedefi, Florya sorunsalını çözmek... Florya’nın tapusunu 120 milyon TL karşılığında geri almak adına yoğun mesai harcayan sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz, Emlak Konut yönetimini ikna çabasında. Feshedilen sözleşme sonrasında görüşmeleri sürdüren Başkan Cengiz, sarı kırmızılı kulübün profesyonelleri ile dün Ataşehir’de Emlak Konut idarecileri ile görüştü.

Emlak Konut masrafını istiyor

Yönetimin planına göre borç yapılandırmasının gerçekleşmesi ile Galatasaray, döviz borçlarından kurtulacak ve Türk lirasına dönecek. Bankalar ile anlaştıktan sonra faiz sarmalından çıkacak olan sarı kırmızılı kulüp, sürdürülebilir ve yönetilebilir bir nakit akışına sahip olacak. Başkan Cengiz ve yönetimi bu iki hamle ile Galatasaray’ın mali anlamda rayına oturacağı inancında.

Borçlar Türk lirasına dönecek

Bilindiği gibi Emlak Konut, Florya arazisi üzerine yapılacak olan arsa satışı kârlığı gelir paylaşımı işini tasfiye etmişti. Fesih işlemi Riva’daki arazi üzerine yapılacak projeyi de kapsarken, Emlak Konut, G.Saray’a yaptığı ödemeyi istemişti. Sarı kırmızılılar, Emlak Konut ile orta noktada buluşup arazilerini geri aldıktan sonra bankalar ile borç yapılandırmasına da imza atmayı hedefliyor

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