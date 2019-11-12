Galatasaray haberleri | Falcao dönüyor
Galatasaray, uzun süredir takımdan ayrı olan santrforuna kavuşuyor.
Sakatlığı nedeniyle 10 gündür İspanya’da tedavi gören Radamel Falcao bugün İstanbul’a dönecek. Kolombiyalı golcünün tedavisi, Galatasaray Sağlık Ekibi kontrolünde devam edecek.
ANDONE EN ERKEN ŞUBATTA DÖNECEK
Galatasaray’ın Gaziantep FK ile oynadığı maçın henüz 11. dakikasında sağ dizinden sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Florin Andone’nin durumu dün netleşti. Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonucunda Rumen santrforun sağ diz iç yan bağında yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edildi.
Tedavisi 10 hafta sürecek olan Andone, en erken şubat ayında sahalara dönecek. Sezon başında 700 bin Euro’ya İngiltere’nin Brighton takımından kiralanan Andone, oynadığı 9 maçta 2 gol attı.
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