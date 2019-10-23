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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
23.10.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? (Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu)

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Temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid karşısında sahadan 1-0 yenik ayrılırken gözler grubun kalan maçlarına çevrildi. Sarı kırmızılı ekip, Paris Saint Germain'in kontrolü aldığı gruptan nasıl çıkar? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Diğer maçta ise Paris Saint Germain, deplasmanda Club Brugge'yi rahat geçerken 9 puanla liderlik koltuğuna yayıldı.

A Grubu puan durumu şu şekilde oluştu;

1- PSG - 9 puan
2- Real Madrid - 4 puan
3- Club Brugge - 2 puan
4- GALATASARAY - 1 puan

Galatasaray gruptan nasıl çıkar?

Grup ilk üç maçta 1 puan elde edebilen Galatasaray’ın hala gruptan çıkma şansı bulunuyor. İkinci sıradaki Real Madrid'in 4 puanda oluşu kalan maçlar için bir umut oluşturuyor. Galatasaray, 6 Kasım’da Real Madrid’le karşılaşacak. Kazanması halinde gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atılabilir. Sarı kırmızılılar kaybederse gruptan çıkma şansını yok edecek fakat UEFA Avrupa Ligi şansı devam edecek.

Galatasaray, 22 Kasım’da ise Brugge’u ağırlayacak ve gruptaki konumunu belirleyecek.

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Galatasaray gruptan nasıl çıkar (Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu)

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