Galatasaray gruptan nasıl çıkar? (Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu)
Temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid karşısında sahadan 1-0 yenik ayrılırken gözler grubun kalan maçlarına çevrildi. Sarı kırmızılı ekip, Paris Saint Germain'in kontrolü aldığı gruptan nasıl çıkar? İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.
Diğer maçta ise Paris Saint Germain, deplasmanda Club Brugge'yi rahat geçerken 9 puanla liderlik koltuğuna yayıldı.
A Grubu puan durumu şu şekilde oluştu;
1- PSG - 9 puan
2- Real Madrid - 4 puan
3- Club Brugge - 2 puan
4- GALATASARAY - 1 puan
Galatasaray gruptan nasıl çıkar?
Grup ilk üç maçta 1 puan elde edebilen Galatasaray’ın hala gruptan çıkma şansı bulunuyor. İkinci sıradaki Real Madrid'in 4 puanda oluşu kalan maçlar için bir umut oluşturuyor. Galatasaray, 6 Kasım’da Real Madrid’le karşılaşacak. Kazanması halinde gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atılabilir. Sarı kırmızılılar kaybederse gruptan çıkma şansını yok edecek fakat UEFA Avrupa Ligi şansı devam edecek.
Galatasaray, 22 Kasım’da ise Brugge’u ağırlayacak ve gruptaki konumunu belirleyecek.
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