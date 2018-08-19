Galatasaray Göztepe maçı bu akşam saat kaçta canlı olarak izlenecek? İşte Galatasaray'ın ilk 11'i
Galatasaray Göztepe maçı Sarı Kırmızılı ekipleri karşı karşıya getirecek. İlk haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray, ikinci haftaya İzmir ekibi karşısında üç puanla devam etmek istiyor. Son 10 karşılaşmada rakibine karşı sadece 1 kez galibiyet elde eden Göztepe, bu maçta galibiyet elde ederek ligdeki şansını arttırmayı hedefleyecek. Maç öncesinde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Serdar Aziz ve Gomis maça yedek olarak başlayacak. Peki, Galatasaray Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Galatasaray Göztepe maçı ile Süper Lig'de ikinci hafta kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'de şu ana kadar tam 52 kez karşılaşan ekiplerden Galatasaray 28, Göztepe ise 11 galibiyetle sahadan ayrıldı. Peki, binlerce kişinin merakla beklediği Galatasaray Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler.
İŞTE GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Muslera,Adriano, Ahmet, Maicon, Nagamoto, Donk, Fernando, Belhanda, Henry, Sinan, Eren Derdiyok
GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. 19 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetirken, yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan üstlenecek.
İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 28'ini Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 78-36 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezon yapılan maçları Galatasaray, İstanbul'da 3-1, şampiyonluk turu attığı İzmir'de ise 1-0'lık skorlarla kazandı.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul'da 27. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 15-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 41, Göztepe ise 14 gol attı.
Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 11 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 9'unu kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.
FARKLI SKORLAR
Taraflar arasında geride kalan 52 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı.
Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.
Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.
99 GÜN SONRA SAHASINDA
Galatasaray, 99 gün sonra İstanbul'da taraftarının önüne çıkacak.
Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda son maçını 12 Mayıs'ta Evkur Yeni Malatyaspor ile yapmıştı.
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