Galatasaray, Gomis için FIFA’da
Ve flaş transfer sonunda dava konusu oldu.
Sarı kırmızılı yönetim, 2 milyon euroluk son taksidi ödemeyen Al Hilal Kulübü’nü FIFA’ya şikayet etti.
SUUDİ ekibi Al Hilal, sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Gomis’in son taksidini Galatasaray’a ödemeyince sarı kırmızılılar, konuyu FIFA’ya taşıdı. 2 milyon euroluk taksidin 10 Nisan’a kadar ödenmesi adına Al Hilal Kulübü’ne ihtarname çeken G.Saray’a Suudi ekibi geri dönüş dahi yapmadı.
Sarı kırmızılılar da son çare olarak FIFA’ya gitti. Avukatlar, 2 milyon euroluk alacağı tahsil etmek adına FIFA’ya resmi başvurusunu yaptı.
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