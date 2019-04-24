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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Galatasaray Gökhan Akkan'ı listeye aldı

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Galatasaray Gökhan Akkan'ı listeye aldı

Yedek kaleci arayan Cimbom, Gökhan Akkan’a kanca attı.

Muslera'yı yedekleyecek yerli kaleci arayışlarından bir türlü sonuç alamayan Galatasaray'da gözler Rizesporlu Gökhan Akkan'a çevrildi...

Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki file bekçisinin 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Gökhan'la Beşiktaş ve Başakşehir'in de yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

Galatasarayın ilk transferi 5 milyon euro...
Galatasaray'ın ilk transferi! 5 milyon euro...

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Galatasaray Gökhan Akkanı listeye aldı

Galatasaray Kulübü 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Florya'da çocuklarla bir araya geldi...

Florya’da 23 Nisan coşkusuGalatasaray’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çocuklara özel sürpriz bir etkinlik düzenlendi. Galatasaray Futbol Akademisi'nin U8 ve U9 takımı oyuncuları hünerlerini bu kez fırça darbeleriyle sergiledi.
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