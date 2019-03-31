Galatasaray gibi Fenerbahçe de Suudi mağduru

Galatasaray, Suudi Arabistan’a sattığı Gomis’in bonservisinin 2 milyon Euro’luk bölümünü haftalardır tahsil edemezken, ezeli rakibi Fenerbahçe de aynı dertten mustarip. Sarı lacivertliler, aynı ülkeye sattığı Giuliano ve Josef’in bonservis ücretlerini alamıyor.

GALATASARAY’ın, sezon başında Al Hilal Kulübü’ne sattığı Bafetimbi Gomis’in parasını alamadığı haberi Hürriyet’te birkaç kez manşet olarak yer almıştı. Suudi Arabistan ekibi, 6 milyon Euro’ya aldığı Fransız forvetin bonservis bedelinin son taksiti olan 2 milyon Euro’yu, yapılan tüm

uyarılara rağmen ödememekte ısrar ediyordu. Dün, bu konuda ilginç bir gelişme yaşandı. Sadece Galatasaray’ın değil, Fenerbahçe’nin de Suudi Arabistan’a sattığı futbolcuların parasını tahsil edemediği ortaya çıktı. Bu önemli bilgiyi veren isim ise sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’tu.

Koç telefonla Cengiz’i aradı

SPOR müdürleri ile dün yemekli toplantı yapan Koç, sezon başında Giuliano ve Josef de Souza’yı sattıkları Suudi Arabistan kulüplerinden 9.7 milyon Euro tutarındaki alacaklarını tahsil edemediklerini ifade etti. Konuyla ilgili olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i telefonla arayıp görüş alışverişinde bulunduğunu dile getiren Koç, sarı kırmızılı yönetimin izlediği yol haritasını sorduğunu belirtti. Cengiz’in ise, 2 milyon Euro’yu en kısa sürede tahsil edebilmek için gereken her şeyi yaptıklarını vurgulayarak şunları söylediği öğrenildi:

"AL Hilal’in 1 Mart’ta 2 milyon Euro ödemesi gerekiyordu. O günden sonra birkaç kez irtibat kurup parayı ne zaman verebileceklerini sorduk. Gerekirse konuyu FIFA’ya götüreceğimizi bildirdik. Yine ödemediler. Son bir haftadır telefonlarımıza dahi çıkmıyorlar. Biz de bunun üzerine ihtarname çektik. İhtarnamedeki 10 günlük sürenin dolmasının ardından FIFA’ya başvuracağız.”

Bu sözlerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da aynı yöntemi izlemeye karar verdiği belirtildi.

JOSEF 12, GIULIANO 10.5 MiLYON EURO’YA SATILMIŞTI

FENERBAHÇE, sezon başında Josef de Souza’yı 12 milyon Euro’ya Al Ahli’ye, Giuliano’yu da 10.5 milyon Euro’ya Al Nasr kulübüne satmıştı. İki futbolcu da transfer oldukları Suudi Arabistan kulüplerinde başarılı performans gösteriyor. Giuliano, 32 maçta 13 gol, 7 asist üretirken, sakatlığı nedeniyle uzun süre oynayamayan Josef 12 karşılaşmada 2 gol attı, 3 asist yaptı. Her iki oyuncunun sözleşmeleri 30 Haziran 2021’de sona eriyor.

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