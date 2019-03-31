Galatasaray gibi Fenerbahçe de Suudi mağduru

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray gibi Fenerbahçe de Suudi mağduru
GeriFutbol Galatasaray gibi Fenerbahçe de Suudi mağduru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
31.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Galatasaray gibi Fenerbahçe de Suudi mağduru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray gibi Fenerbahçe de Suudi mağduru

Sarı lacivertliler, 9.7 milyon Euro’luk alacağını halen tahsil edebilmiş değil.

Galatasaray, Suudi Arabistan’a sattığı Gomis’in bonservisinin 2 milyon Euro’luk bölümünü haftalardır tahsil edemezken, ezeli rakibi Fenerbahçe de aynı dertten mustarip. Sarı lacivertliler, aynı ülkeye sattığı Giuliano ve Josef’in bonservis ücretlerini alamıyor.

GALATASARAY’ın, sezon başında Al Hilal Kulübü’ne sattığı Bafetimbi Gomis’in parasını alamadığı haberi Hürriyet’te birkaç kez manşet olarak yer almıştı. Suudi Arabistan ekibi, 6 milyon Euro’ya aldığı Fransız forvetin bonservis bedelinin son taksiti olan 2 milyon Euro’yu, yapılan tüm
uyarılara rağmen ödememekte ısrar ediyordu. Dün, bu konuda ilginç bir gelişme yaşandı. Sadece Galatasaray’ın değil, Fenerbahçe’nin de Suudi Arabistan’a sattığı futbolcuların parasını tahsil edemediği ortaya çıktı. Bu önemli bilgiyi veren isim ise sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’tu.

Koç telefonla Cengiz’i aradı

SPOR müdürleri ile dün yemekli toplantı yapan Koç, sezon başında Giuliano ve Josef de Souza’yı sattıkları Suudi Arabistan kulüplerinden 9.7 milyon Euro tutarındaki alacaklarını tahsil edemediklerini ifade etti. Konuyla ilgili olarak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i telefonla arayıp görüş alışverişinde bulunduğunu dile getiren Koç, sarı kırmızılı yönetimin izlediği yol haritasını sorduğunu belirtti. Cengiz’in ise, 2 milyon Euro’yu en kısa sürede tahsil edebilmek için gereken her şeyi yaptıklarını vurgulayarak şunları söylediği öğrenildi:

"AL Hilal’in 1 Mart’ta 2 milyon Euro ödemesi gerekiyordu. O günden sonra birkaç kez irtibat kurup parayı ne zaman verebileceklerini sorduk. Gerekirse konuyu FIFA’ya götüreceğimizi bildirdik. Yine ödemediler. Son bir haftadır telefonlarımıza dahi çıkmıyorlar. Biz de bunun üzerine ihtarname çektik. İhtarnamedeki 10 günlük sürenin dolmasının ardından FIFA’ya başvuracağız.”

Bu sözlerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da aynı yöntemi izlemeye karar verdiği belirtildi.

JOSEF 12, GIULIANO 10.5 MiLYON EURO’YA SATILMIŞTI

FENERBAHÇE, sezon başında Josef de Souza’yı 12 milyon Euro’ya Al Ahli’ye, Giuliano’yu da 10.5 milyon Euro’ya Al Nasr kulübüne satmıştı. İki futbolcu da transfer oldukları Suudi Arabistan kulüplerinde başarılı performans gösteriyor. Giuliano, 32 maçta 13 gol, 7 asist üretirken, sakatlığı nedeniyle uzun süre oynayamayan Josef 12 karşılaşmada 2 gol attı, 3 asist yaptı. Her iki oyuncunun sözleşmeleri 30 Haziran 2021’de sona eriyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Galatasaray gibi Fenerbahçe de Suudi mağduru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

50 sayı attı, triple-double yaptı! James Harden'ın gecesi...

Fenerbahçe'de Skov & Skov harekatı!

Douglas geliyor o gidiyor!

Galatasaray'da Belhanda gelişmesi! 15 milyon euro...