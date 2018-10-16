Galatasaray Germani Basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Eurocup mücadelesinde Germani Basket ile parkeye çıkacak. Sarı Kırmızılı takımın Avrupa arenasındaki mücadelesini izleyecek olan taraftarlar, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını sorgulamaya başladı. Peki, EuroCup A Grubunda mücadele eden Galatasaray'ın Germani Basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, merak edilen o detaylar
Galatasaray Germani Basket maçı için geri sayım başladı. Grupta son sırada yer alan Germani Basket ile Sinan Erdem'de karşılaşacak olan Galatasaray, galip gelmek için mücadele verecek. Peki, Galatasaray Germani Basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
GALATASARAY GERMANİ BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Eurocup mücadelesi kapsamında parkeye çıkacak olan Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalyan ekibi Germani Basket Brescia'yı konuk edecek. 16 Ekim Salı günü saat 20.00'da başlayacak olan karşılaşma, Tivibu Spor kanalından canlı izlenebilecek.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle