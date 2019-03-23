Galatasaray Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi
Galatasaray'ın Mali Genel Kurul toplantısında tansiyon yükseldi.
2018 Mayıs ayındaki seçimde başkan adayı olan Ozan Korkut'un konuşması toplantı salonunda tepkilere neden oldu.
Ozan Korkut'un "Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanları statlarını kendi imkanlarıyla yaptıklarını, Galatasaray'ın ise devlete yük olduğunu söyledi. İçeride bize karşı aslan olan ama dışarıda kedi gibi davranan başkanımızdan buna cevap yok" sözlerine salonda bazı üyelerden çok sert tepki geldi.
Bunun üzerine Başkan Cengiz, salona el hareketleri ile 'sakin olalım' işareti yaptı.
Ozan Korkut tepkiler üzerine bu sözleri için üyelerden özür diledi.
PROTESTO EDİLDİ
Ozan Korkut konuşması uzadığı için salonda bazı üyeler tarafından alkışlar ile protesto edildi.
Ozan Korkut, konuşmasını bitirirken ' Haziran'da Futbol Federasyonu seçimleri var. Benim adayım sizsiniz' dedi.
Cengiz tebessümle karşılık verdi
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