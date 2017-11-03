Gençlerbirliği lidere konuk olacak. Başkent ekibinde, ülkesi Güney Afrika'dan dönmeyen Rantie, kart cezalısı Zeki Yavru ile tedavilerine devam edilen Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek



Başkent ekibinde 10. haftada oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Zeki Yavru, ülkesi Güney Afrika'dan dönmeyen Tokelo Rantie ile tedavilerine devam edilen Nihat Şahin ve Halil İbrahim Pehlivan, Galatasaray karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta?

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam deplasmanda lider Galatasaray ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak haftanın açılış maçı, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Deplasmanda sadece 1 puan



Gençlerbirliği, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda sadece 1 puan kazanabildi. İlhan Cavcav Sezonu'nda deplasmandaki tek puanını Teleset Mobilya Akhisarspor ile 9. haftada berabere kalarak hanesine yazdıran başkent temsilcisi, 8 puan ve gol averajıyla 17. sırada bulunuyor.

Galatasaray ve Gençlerbirliği arasındaki istatistikler

Galatasaray ve Gençlerbirliği, Süper Lig'de 92 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçların 51'ini kazanırken, Gençlerbirliği 21 galibiyet elde etti. Galatasaray ligde Gençlerbirliği'ne sekiz maçtır yenilmiyor. Gençlerbirliği'nin Galatasaray karşısındaki son galibiyeti Mart 2013'te, Türk Telekom Stadı'nda gelmişti. Galatasaray ligde iki maçtır kazanamıyor. Igor Tudor döneminde, sarı kırmızılıların arka arkaya üç maç galibiyetsiz geçen bir serisi yok. Galatasaray, ligde iç sahada yedi maçtır kaybetmiyor ve bu maçların dördünde kalesini gole kapattı.

Ligde ilk 10 haftanın ardından sekiz puanda kalan Gençlerbirliği, 1969/70 sezonundan bu yana lige en kötü başlangıç yaptığı sezonunu yaşıyor. Üç puanlı sisteme göre, 1969/70 sezonunda ilk 10 haftada altı puan toplayan Gençlerbirliği, sezon sonunda küme düşmüştü.

Gençlerbirliği bu sezon ligde sadece iki maç kazanabildi, ancak bu galibiyetleri Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'a karşı elde etti. Gençlerbirliği ligde deplasmanda beş maçtır kazanamıyor. Ankara ekibi bu maçların tamamında kalesinde en az üçer gol gördü. Gençler, aynı zamanda ligde deplasmanda en fazla gol yiyen takım. Galatasaray ise bu sezon ligde iç sahada en fazla puan toplayan dört takımdan biri. Gençlerbirliği bu sezon ligde maçların ikinci yarılarında en fazla gol yiyen takım. Galatasaray ise Beşiktaş ile birlikte ikinci yarılarda kalesinde en az gol gören iki takımdan biri. Bu sezon Süper Lig'de akan oyunda kalesinde en az gol gören takım ile, en fazla gol gören takım karşı karşıya gelecek. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de topa en fazla sahip olan, pas isabet yüzdesi en yüksek olan ve rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım.

Gençlerbirliği ise %41 ile topa en az sahip olan, %69.6 ile en düşük pas isabeti elde eden ve 115 ile rakip ceza sahalarında topla en az buluşan takım. Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne Türk Telekom Stadı'nda attığı son altı lig golünün beşi duran toplardan geldi. Galatasaray'ın ligde iç sahada attığı son sekiz golün dördü duran toplardan geldi. Buna karşılık, sarı kırmızılıların bu sezon ligde yediği sekiz golün beşi duran toplardan geldi. %62'lik bu oran ligdeki tüm takımlar arasında en yüksek oran. Geçen sezon 18 maçta üç gole katkı veren Ahmet İlhan Özek, bu sezon şimdiden 10 maçta dört gole katkı yaptı. Bafetimbi Gomis bu sezon ligde girdiği pozisyonların kalitesine göre atması beklenen gol ile attığı gol arasında en yüksek fark yakalayan isim.