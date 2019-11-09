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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.11.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Galatasaray, Gaziantep deplasmanında! Bu maça bahis yapanların yüzde 49'u...

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Galatasaray, Gaziantep deplasmanında! Bu maça bahis yapanların yüzde 49'u...

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Gaziantep FK, evinde Galatasaray ile karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

GAZİANTEP FK - GALATASARAY

Geçen haftayı başkentte geçiren Gaziantep FK, son anlarına 1-1’lik beraberlikle girilen maçta Djilobodji’nin golüyle 3 puanı aldı ve ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu.

Bu sezon ligde oynadığı 10 maçta da kalesini gole kapatamayan Gaziantep FK, sadece sezonun açılış maçı olan Fenerbahçe mücadelesinde gol atamadı.

Abdul Tetteh, Muhammet Demir ve Muğdat Çelik’in sakatlıkları bulunuyor.

Hafta içinde Real Madrid deplasmanında aldığı yenilgi sonrası Devler Ligi’nde üst tur ihtimali kalmayan Galatasaray, Süper Lig’de ise son olarak evinde Çaykur Rize ile karşılaşmış ve ilk yarıda bulduğu 2 golle 3 puanı almıştı.

Bu sezon ligde deplasmanda sadece Kayserispor’u devirebilen Galatasaray’da Falcao’nun sakatlığı sürüyor.

Ayrıca Belhanda, Emre Akbaba ve Şener Özbayraklı da sakatlıkları sebebiyle bu maçta yer almayacak.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Galatasaray’ın bu sezon ligde oynadığı 10 maçın 8’i 2.5 ALT bitti.

- Gaziantep FK’nın ligde oynadığı son 9 maç da KG VAR bitti.

- Galatasaray, 9 golle ligin en az gol yiyen ekibi.

- Gaziantep FK, 10 hafta sonunda 19 golle ligin en fazla gol yiyen 3 ekibinden biri.

Galatasaray, Gaziantep deplasmanında Bu maça bahis yapanların yüzde 49u...

MİSLİ.COM ÜYELERİ HANGİ BAHİSLERİ TERCİH EDİYOR?

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Galatasaray’ın maçı kazanması yönünde.

- Bu maça bahis yapan üyelerin %49’u konuk ekibin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyunlar ise KG VAR ve 2.5 ÜST...

- Üyelerin toplamda %20’si karşılaşmanın KG VAR veya 2.5 ÜST tamamlanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ’ÜN TERCİHİ...

Sarı kırmızılı takım kırıcı ve psikolojik anlamda oldukça yorucu Madrid deplasmanının ardından Süper Lig'de Gaziantep FK’ya konuk oluyor.

Sahada yokları oynayan Galatasaray’ın taraftarına kendini affettirmekten başka bir şansı yok.

Kazanmak zorundalar. Tercihim MS:2.

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