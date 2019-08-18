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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
18.08.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Galatasaray galibiyetine 50’şer bin TL prim!

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Galatasaray galibiyetine 50’şer bin TL prim!

Süper Lig’de 2019-2020 sezonun açılış maçında evinde son 2 yılın şampiyonu Galatasaray’ı 2-0 yenerek maratona iyi başlayan Yukatel Denizlispor’da, Başkan Ali Çetin kesenin ağzını açtı.

Karşılaşma bitiminde soyunma odasına inip tüm takımı tebrik eden Ali Çetin, Galatasaray galibiyetine 50’şer bin TL prim dağıtacağını açıkladı.

Futbol Federasyonu’ndan gelecek paralara göre galibiyet ve beraberlik primlerini belirleyeceklerini ifade eden Çetin, "Şu an havuzdan ne kadar para gelecek bilmiyorum. Bu 3 milyon TL de olabilir, 2 milyon 800 bin TL de olabilir. Ancak Galatasaray maçının galibiyet primi 50 bin TL’dir. Bu kadar para gelmese bile ben bu rakamın üstünü tamamlayacağım" dedi.

Hedeflerinin ilk 5 sırada yer almak olduğunu yineleyen Ali Çetin, "Bu sezon galibiyet primlerimiz ortalama 50’şer bin TL olacak. Galatasaray’ı yenerek süper bir galibiyete imza attık. Ben maç öncesi huzurlu ve rahattım. Kazanacağımızı biliyordum. Galatasaray’a daha fazla da atabilirdik ama olmadı. Güçlü rakibimizin karşısında 2-0’lık bir skorla 3 puan almak da mutluluk verici" yorumunu yaptı.

Teknik direktör Yücel İldiz ise temkinli konuştu.

Halen eksiklerinin bulunduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Güzel başladık ancak yolun çok başındayız. Artık Antalyaspor’la deplasmanda oynayacağımız maça odaklanacağız. Transferde de hamlelerimiz olacak" dedi.

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Galatasaray galibiyetine 50’şer bin TL prim

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