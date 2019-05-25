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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.05.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Galatasaray futbolda şov yaptı

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Galatasaray futbolda şov yaptı

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, futbolda resmen sükse yaptı.

A takımın yanı sıra U21, U17 ve U14'te şampiyon olan sarı-kırmızılılar son olarak U19 Gelişim Ligi'nde de şampiyonluğa ulaştı.

Sivasspor'u 2-0 yenen genç Aslanlar'da goller 7. ve 9. dakikada Ali Yavuz Kol kaydetti.

MUSTAFA CENGİZ'DEN TEBRİK

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, altyapıda şampiyon olan U14, U17, U19 ve U21 takımlarına yayınladığı açıklama ile teşekkür etti. 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonluk yaşayan U14, U17, U19 ve U21 takımlarına teşekkür etti. ‘İşte altyapı işte şampiyonlar’ başlığı altında yapılan teşekkür açıklamasında Cengiz, başta A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim olmak üzere, şampiyonluk yaşayan tüm altyapı takımlarının teknik heyetlerini tebrik etti. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan teşekkür mesajında konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: 

"İşte altyapı işte Şampiyonlar 

22. şampiyonluğumuzun sevincini yaşadığımız bu günlerde, Futbol Akademi Takımlarımızdan da arka arkaya gelen şampiyonluk haberleri göğsümüzü kabartmıştır. Başarıdaki en büyük etken özverili ve disiplinli çalışmadır. Türk futbolunun ve Galatasaray’ımızın geleceği olan gençlerimiz de bir sezon boyunca müthiş bir özveri gösterip üst düzey bir çalışmanın ardından liglerinde şampiyonluklara ulaşmışlardır. 

Galatasaraylılık; dürüst oyunla kazanma kültürünü beraberinde getirir. Bu bağlamda 2018-19 sezonunda liglerini şampiyonlukla tamamlayan U14, U17, U19 ve U21 takımlarımızın değerli sporcularını ve cefakar ailelerini içtenlikle kutlar; bu başarıda evlatlarımıza rehberlik eden başta Teknik Direktörümüz Fatih Terim olmak üzere Futbol Akademisi Koordinatörü Ali Yavaş'a, Futbol Akademisi İdari Menajeri Semih Egemen Ersoy'a, Teknik Sorumlularımıza ve Akademi çalışanlarımıza tüm Galatasaraylılar adına teşekkür ederim." 

Galatasarayın tarihe geçen şampiyonluğu En az puanla...
Galatasaray'ın tarihe geçen şampiyonluğu! En az puanla...

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Sivasspor maçı sonrası konuştu...

Şampiyon sezonu Sivas'ta tamamladıGalatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, şampiyonluğu doyasıya kutlamak istediklerini söyledi.
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Galatasaray futbolda şov yaptı

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