Galatasaray, Fransa'dan İstanbul'a geldi
Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında 5-0 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'a döndü.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray İstanbul'a döndü.
Özel uçakla saat 17:00'da İstanbul Havalimanı gelen kafile, genel havacılık terminalinden çıkış yaptı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetten bazıları kendilerini bekleyen takım otobüsüyle bazıları da özel araçlarıyla havalimanıdan ayrıldı.
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