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Futbol
12.12.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

Galatasaray, Fransa'dan İstanbul'a geldi

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Galatasaray, Fransa'dan İstanbul'a geldi

Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında 5-0 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'a döndü.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray İstanbul'a döndü.

Özel uçakla saat 17:00'da İstanbul Havalimanı gelen kafile, genel havacılık terminalinden çıkış yaptı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetten bazıları kendilerini bekleyen takım otobüsüyle bazıları da özel araçlarıyla havalimanıdan ayrıldı.

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