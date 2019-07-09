Galatasaray forması giyen Yusuf Erdoğan Kasımpaşa yolunda!
Galatasaray'a gitmesine kesin gözüyle bakılan fakat formalı fotoğrafı paylaşınca transferi duya düşen Yusuf Erdoğan'ın yeni adresi belli oldu..
Spor Arena Özel | Bonservisi elinde olan ve İstanbul’da hazırlıklarını sürdüren Yusuf’un, henüz imzayı atmadan askerde iken Galatasaray forması giymesinin sarı kırmızılı yöneticiler tarafından doğru bulunmamış ve transfer askıya alınmıştı.
Geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla iyi bir performans gösteren Yusuf Erdoğan'ın Kasımpaşa ile görüştüğü öğrenildi.
Transferle ilgili maddi detaylar görüşülürken Yusuf'un önümüzdeki günlerde Kasımpaşa ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Yusuf Erdoğan'ın çok tartışılan Galatasaray formalı fotoğrafı;
Yusuf'un Bursaspor günlerinden röportajı ise şöyle;
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