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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.08.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Galatasaray Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’ndaki mücadele öncesi, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Fiorentina maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Futbol Takımı, bu akşam deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina ile özel maçta karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray Fiorentina maçına ilişkin tüm detaylar...

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya takımlarından ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya’nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’ndaki mücadele, bu akşam TSİ 22.00’de başlayacak ve Smart Spor kanalında canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar, yaz kamp dönemimde oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet elde ederken, 2 de mağlubiyet aldı. Avusturya kampında Bordeaux'yu 3-1 mağlup eden Aslan, RB Leipzig'e 3-2, Augsburg'a da 4-1 yenildi. Cimbom, İstanbul'da karşı karşıya geldiği Panathinaikos'u 2-1 yendi.

Galatasaray’ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.

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