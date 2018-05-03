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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Voleybol
aa-spor
03.05.2018 - 11:12, Son Güncelleme:

Galatasaray filede Avrupa şampiyonluğu peşinde!

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Galatasaray filede Avrupa şampiyonluğu peşinde!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek Galatasaray, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazanabilmek için mücadele verecek.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5-6 Mayıs tarihlerinde VakıfBank, Imoco Volley (İtalya) ve ev sahibi CSM Volei Alba'nın katılımıyla düzenlenecek organizasyonda ter dökecek sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonunun ardından bir kez daha Dörtlü Final oynama hakkı kazandı.

Galatasaray, 2012-2013 sezonu CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ine İstanbul'da ev sahipliği yaparken, organizasyonu 4. sırada tamamlamıştı.
Dörtlü Final'deki ilk maçını ev sahibi CSM Volei Alba ile yapacak Galatasaray, rakibini saf dışı bırakması halinde finalist olacak.

EN İYİ DERECELERİ CEV KUPASI'NDA

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki en iyi derecelerine CEV Kupası'nda imza attı.
CEV Kupası'nda 2012 ve 2016 yıllarında final oynama başarısı gösteren Galatasaray, her ikisinde de ikincilikle yetindi.
Galatasaray, 2012 yılında final oynadığı İtalyan ekibi Yamamay'ı İstanbul'da 3-1 yenerken, rövanş maçını deplasmanda 3-1 kaybetti ve altın seti alan rakibi kupayı kazanan taraf oldu.

CEV Kupası'nın 2016 yılı finalinde ise Rusya'nın Dinamo Krasnodar takımıyla kozlarını paylaşan Galatasaray, ilk maçı İstanbul'da 3-2 kazanmasına karşın, rövanşı 3-0 kaybederek yine eli boş döndü.

GRUBUNU İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde geride kalan sezon final oynaması nedeniyle direkt gruplardan CEV Şampiyonlar Ligi'ne dahil olan Galatasaray, D Grubu'nu ikinci sırada tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, VakıfBank, Rusya'nın Dinamo Moskova ve Polonya'nın Grot Budowlani takımlarıyla birlikte yer aldığı grupta 4 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.
Play-off etabında İtalya'nın Igor Gorgonzola takımıyla eşleşen Galatasaray, ilk maçı evinde 3-2 kaybederek avantajı rakibine kaptırırken, deplasmanda 3-1 kazanmayı başararak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

KADRO

Antrenör Ataman Güneyligil yönetimindeki Galatasaray'ın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Cansu Çetin, İlkin Aydın, Gizem Karadayı, Tatiana Kosheleva, Seda Aslanyürek, Sinead Jack, Aslı Kalaç, Nursevil Aydınlar, Gamze Alikaya, Bihter Dumanoğlu, Buse Kayacan, Hristina Ruseva, Su Zent, Neslihan Demir Güler, Dobriana Rabadzhieva.

AVRUPA BAŞARILARI

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa kupalarında elde ettiği dereceler şöyle:
Yıl Organizasyon Derece
1997 CEV Kupası 3
2010 Challenge Kupası 3
2012 CEV Kupası 2
2013 Şampiyonlar Ligi 4
2015 CEV Kupası 3
2016 CEV Kupası 2
2017 CEV Kupası 3

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