Galatasaray, Fernando'yu borsaya bildirdi! İşte alacağı ücret...

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı kulüp, Manchester City'ye futbolcunun bonservis bedeli için 5 milyon 250 bin Euro, ayrıca bonuslara istinaden 900 bin Euro net, Galatasaray'ın gelecek 3 sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde 500 bin Euro, Avrupa Ligi gruplarına kalması halinde ise 250 bin Euro, Brezilyalı oyuncunun, ligde, kupada ve Avrupa'da toplam 25 oynaması durumunda 250 bin, 50 maçta forma giymesi halinde ise yine 250 bin Euro ücret ödeyecek.



Galatasaray, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Fernando'ya da her bir yıl için 3 milyon 300 bin Euro olmak üzere toplam 9 milyon 900 bin Euro garanti ücret verecek.



Ayrıca, Fernando'ya TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynadığı maçlarda sarı-kırmızılı takımın alacağı her bir puan için 5 bin avro prim verilecek. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin yüzde 25'i tutarında prim de ek olarak ödenecek.