Galatasaray, Fenerbahçe'den Mehmet Ekici için nabız yokluyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray, Fenerbahçe'den Mehmet Ekici için nabız yokluyor!
GeriFutbol Galatasaray, Fenerbahçe'den Mehmet Ekici için nabız yokluyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Takvim
19.11.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Galatasaray, Fenerbahçe'den Mehmet Ekici için nabız yokluyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray, Fenerbahçe'den Mehmet Ekici için nabız yokluyor!

Mehmet Ekici’nin menajeriyle temasa geçen Galatasaraylı yöneticilerin “Devre arası Fenerbahçe ile bağları koparın, bize gelin” teklifini yaptığı öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'de Süper Lig kadrosunda yer almayan ve gözden çıkarılan Mehmet Ekici'ye kanca attığı ortaya çıktı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Sarı-kırmızılı yöneticilerin 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşerek, "Devre arası Fenerbahçe ile bağlarınızı koparın, bize gelin" teklifini yaptığı öğrenildi.

Galatasaray fiyat belirledi: Christian Luyindama 20 milyon euro
Galatasaray fiyat belirledi: Christian Luyindama 20 milyon euro!

ALACAKLARINA KARŞILIK TAPU!

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici'nin Ocak ayında yöneticilerle görüşeceği ve alacaklarına karşılık bonservisini talep edeceği belirtiliyor.

F.BAHÇE ŞART KOYABİLİR!

Gurbetçi futbolcu serbest kalması halinde hemen Galatasaray'a imza atacak. Ancak Fenerbahçe yönetiminin Ekici'nin ezeli rakibe gitmemesini şart koşacağı da iddia ediliyor.

2.5 YILDA SADECE 36 MAÇTA OYNADI

Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 2.5 yıl önce transfer olduğu Fenerbahçe'de sadece 36 maç oynadı. Yıldız futbolcu 5 gol atıp, 3 asist yaptı.

SERİ'NİN YERİNE Mİ?

Galatasaray'ın Mehmet Ekici hamlesinin arkasında Jean Micheal Seri'nin gözden çıkarılmasının olduğu iddia ediliyor... Sarı-Kırmızılılar'ın devre arasında Seri'yi Fulham'a geri göndermeye karar verdiği öne sürülüyor. Seri şu ana kadar gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.

Seri'nin Porto yıllarını izliyoruz...

Galatasaray, Fenerbahçeden Mehmet Ekici için nabız yokluyor

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle