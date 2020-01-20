Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan KAP'a bildirim!

Süper Lig ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, KAP'a bildirimlerde bulundu.

Galatasaray, 2. çeyrek finansal raporlarını duyurdu ve 75 milyon TL kar ettiklerini açıkladı.

Fenerbahçe 28 milyon TL kar ettiklerini duyururken, Beşiktaş'ın 151 milyon TL zarar ettiği belirtildi.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!