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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2020 - 22:45,Son Güncelleme:/

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan KAP'a bildirim!

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan KAP'a bildirim!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2. çeyrek finansal raporlarını açıkladı.

Süper Lig ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, KAP'a bildirimlerde bulundu.

Galatasaray, 2. çeyrek finansal raporlarını duyurdu ve 75 milyon TL kar ettiklerini açıkladı.

Fenerbahçe 28 milyon TL kar ettiklerini duyururken, Beşiktaş'ın 151 milyon TL zarar ettiği belirtildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaştan KAPa bildirim

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