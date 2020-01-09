MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferde ortak hedefi: Cerri
GeriFutbol Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferde ortak hedefi: Cerri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.01.2020 - 19:55,Son Güncelleme:/

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferde ortak hedefi: Cerri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferde ortak hedefi: Cerri

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Cagliari'nin golcüsü Alberto Cerri ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Serie A ekiplerinden Cagliari'da oynayan Alberto Cerri için harekete geçtikleri iddia edildi.

Tuttomercato'nun haberinde; Türkiye'nin 3 büyük kulübü arasında Alberto Cerri'yi yakından izleyen en ciddi kulübün Beşiktaş olduğu kaydedildi.

Juventus'tan Cagliari'ye transfer olan ve Alberto Cerri'yi için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kiralama planının olduğu belirtildi.

Bu sezon Serie A'da 9 maçta 1 gol atan Alberto Cerri'nin ise başka bir takıma gitmeye sıcak bakabileceği belirtilirken, bu transfer için Cagliari'nin kiralama bedelinde de yüksek bedel talep edebileceği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle