Tüm Türkiye hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine kilitlenirken, büyük maç için birçok istatistikler de ortaya çıkıyor.

Dünyanın sayılı derbileri arasında kabul edilen Galatasaray-Fenerbahçe maçına sayılı günler kala iki kulübün camialarında heyecan son safhada. Hal böyleyken Fenerbahçe açısından ilginç bir detay mevcut. Sarı Lacivertliler'in Galatasaray deplasmanında sonbahar ya da kış aylarında yüzü çok gülmüyor.

Fenerbahçe son 20 yıl içinde sadece 27 Kasım 2005 yılında Galatasaray deplasmanından galibiyetle döndü. Ali Sami Yen ve Türk Telekom Stadı'nda sonbahar-kış aylarında oynanan derbilerin büyük kısmını Sarı Kırmızılı takım kazanırken, bu durum havaların ısınması, ilk baharın gelmesiyle değişiyor. Fenerbahçe ezeli rakibini deplasmanda alt ettiği maçlarda takvimler genelde ilkbaharı gösteriyor. 22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı bu istatistiklere ne kadar uyum sağlayacak merak konusu.

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 22 Ekim pazar günü oynanacak. 19:30'da başlayacak mücadele beIN sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray’dan derbi öncesi sessizlik kararı

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı öncesi sessizlik kararı aldı.

Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi ile Diş sağlığı protokolü imzalamaya gelen Başkan Dursun Özbek, DHA’ya yaptığı özel açıklamada "Sessizlik kararı aldık, ne ben ne de yöneticilerimiz ne de futbolcularımız kesinlikle derbi ile alakalı konuşmayacağız. Tam konsantrasyonla derbi maçına hazırlanacağız" dedi.

Başkan Özbek toplantıda yaptığı açıklamada ise; "Galatasaray ile Fenerbahçe 100 yıldır oynuyor. 100 yıl daha oynayacaklar. Bırakalım kendi akışında gitsin" dedi.

Sarı Lacivertlilerin Türk Telekom Stadı'nda geçmişte aldığı galibiyetler şu şeklilde:

18.03.2011 Galatasaray : 1 - Fenerbahçe : 2

22.04.2012 Galatasaray : 1 - Fenerbahçe : 2

23.04.2017 Galatasaray : 0 - Fenerbahçe : 1

AYKUT KOCAMAN: "GALATASARAY İLE ARAMIZDA SUNİ PUAN FARKI VAR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile aralarında suni bir puan farkı olduğunu söyledi.

Aykut Kocaman, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Süper Lig'in 9'uncu haftasında 22 Ekim Pazar günü karşılaşacakları ezeli rakipleri Galatasaray hakkında konuşarak; aralarında suni bir puan farkı olduğunu belirtti. Kocaman ayrıca, "Kapasitelerini şimdi göreceğiz. Galatasaray, ligi büyük ihtimalle üstte bitirecek 4 takımla oynayacak. Aynı şekilde giderlerse o zaman saygı duyacağız" dedi.

"PUAN ORTALAMALARI 5-6 HAFTA SONRA KENDİ SEYRİNİ BULACAKTIR"

Sarı-kırmızılı takımı kötüleme gibi bir niyeti olmadığını aktaran Aykut Kocaman, "Normalde puan ortalamaları 5-6 hafta sonra kendi seyrini bulacaktır diye tahmin ediyorum. Esas ikinci yarıda başlayacak her şey. Tabii ki ilk yarı sonunda bizim için kabullenilebilir bir fark olması lazım" diye konuştu.

"OYNADIĞIMIZ HER KARŞILAŞMADA RAKİPLERİMİZE ÜSTÜNLÜK KURMAYI BİLDİK"

Kocaman, oynadıkları her karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardıklarını söyleyerek, "Bunu sonuca yansıtamadık. Oyun olarak üstünlük kurduk rakiplerimize. Geçen haftaki Akhisar maçı için ise söylenecek bir şey yok" dedi.

Aykut Kocaman 3-1 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının büyük bölümünde sahada istediği Fenerbahçe'yi gördüğünü de sözlerine ekledi.

Tudor'un muhtemel 11'i;

Dün takıma izin veren Igor Tudor, yardımcılarıyla birlikte Florya'ya kapandı.

Pazar günü oynanacak olan derbinin analizini yapan Hırvat hoca ilk 11'i de büyük ölçüde netleştirdi. Derbide izleyeceği taktik haritasını oluşturan Tudor, 3 haftadır dinlendirdiği Tolga Ciğerci'yi yeniden kadroya alıyor. Hırvat hoca ayrıca cezalı duruma düşmemesi için Atiker Konyaspor karşısında forma şansı vermediği Serdar Aziz'i tekrar ilk 11'e dahil etti.

KADRODA TEK EKSİK RODRIGEUS

Atiker Konyaspor maçında sağ üst ark adelesinde zorlanma meydana gelen Rodrigues ise Fener derbisinde yedek soyunacak...

İŞTE TUDOR'UN DERBİ 11'İ: Muslera, Latovlevici, Serdar Aziz, Maicon, Mariano, Fernando, Ndiaye, Tolga Ciğerci, Feghouli, Belhanda, Gomis

Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları açıklandı! 800 TL'ye kadar...

Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları açıklandı! 800 TL'ye kadar...Derbi bilet fiyatları, Galatasaray Fenerbahçe maçına günle bir haftadan az bir süre kala Passolig tarafından satışa sunuldu. Minimum 109 liradan satışa sunulan derbi bilet fiyatları, 800 liraya kadar artış gösteriyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte, Passolig'in açıkladığı bilet fiyatları ve konuyla ilgili detaylı bilgiler

GalatasarayFenerbahçe derbi bilet fiyatları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Derbiyi stadyumdan takip etmek ve o heyecana ortak olmak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları, Passolig tarafından satışa çıktı. Peki, merakla araştırılan Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları ne kadardan başlıyor? İşte, derbinin bilet fiyatları ve detaylı bilgiler

DERBİ BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bilet satışları, 17 Ekim 2017 Salı günü saat: 11:00’da GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, 17 Ekim 2017 Salı günü saat 11:00’da Galatasaray logolu passolig kart sahipleri için genel satışa sunulacaktır.Deplasman tribünü bilet satışları için ilerleyen tarihlerde bilgi verilecektir.Galatasaray Fenerbahçe derbi bilet fiyatları açıklandı 800 TLye kadar... Kategori Bilet Fiyatı1. Kategori 800,00 TL2. Kategori 800,00 TL3. Kategori 600,00 TL4. Kategori 600,00 TL5. Kategori 500,00 TL6. Kategori 400,00 TL7. Kategori 300,00 TL8. Kategori 200,00 TL9. Kategori 175,00 TL10. Kategori 125,00 TL11. Kategori 109,00 TL 3 MAÇLIK KOMBİNE SATIŞI SONA ERDİ3'lü paket satışlarına Galatasaray ile devam eden Passolig, derbinin de içinde bulunduğu paketi 3 ve 5 Ekim tarihlerinde satışa sundu. İşte, paketin içerisinde bulunan maçlar ve 3 maçın toplu fiyatı;9. Hafta GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.11. Hafta GALATASARAY A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ13. Hafta GALATASARAY A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPORKategori Bilet Fiyatı1. Kategori 1.600,00 TL2. Kategori 1.500,00 TL3. Kategori 1.200,00 TL4. Kategori 1.200,00 TL5. Kategori 1.000,00 TL6. Kategori 750,00 TL7. Kategori 560,00 TL8. Kategori 400,00 TL9. Kategori 335,00 TL10. Kategori 255,00 TL11. Kategori 217,00 TLFENERBAHÇE DERBİYE HUZURLU HAZIRLANACAKSüper Lig’de hala taraftarlarının istediği seviyeye gelemeyen Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasından aldığı üç puanla moral buldu.

Zayıf rakibi karşısında henüz altıncı dakikada 2-0 öne geçen sarı lacivertliler özellikle karşılaşmanın ikinci devresinde maçı rölantiye alıp muhtemel bir sakatlığa izin vermedi. Bu hafta ezeli rakibi Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe için Evkur Yeni Malatyaspor hem kolay bir 3 puan maçı oldu, hem de takıma ve taraftarlara derbi maçı öncesi moral verdi. Zaman zaman tepki ve eleştirilere maruz kalan Hasan Ali ve Ozan’ın iyi performanslarına ek birer de gol atmaları neşeleri yerine getirdi.