Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'deki 125. randevularına hazırlanıyor. Önceki 124 maçta Fenerbahçe'nin 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 6’ncı haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Derbi hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı iç sahadaki son altı derbide yenilmeyen ve son iki maçını kazanan Galatasaray, 2014 yılından bu yana evinde art arda üç derbi galibiyeti görmedi. Süper Lig'de 11 maçtır derbilerde rakiplerini mağlup edemeyen Fenerbahçe'nin, son derbi galibiyeti iki sene önce Beşiktaş'a karşı gelmişti. Deplasmanda oynadığı son beş derbide kalesinde 11 gol gören Fenerbahçe, aynı sayıda golü bundan önceki 15 dış saha maçında yemişti.

Süper Lig'de evinde 38 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini, hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Lig maçlarında atılan son 15 golün 12'si ikinci yarılarda, bu gollerin altısı ise 80. dakikadan sonra geldi. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken, en fazla net gol pozisyonuna giren, rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan, topa en fazla sahip olan ve en yüksek pas isabet yüzdesine sahip olan takım konumunda.

Bu sezon beş haftada sekiz puan toplayan Galatasaray, ilk beş haftalar itibarıyla son 12 sezonun en kötü lig başlangıcını egale etti. Fatih Terim, Süper Lig'de Fenerbahçe ile teknik direktör olarak karşılaştığı 25 maçta beş galibiyet elde edebild. Fenerbahçe'ye karşı son lig galibiyetini Aralık 2012'de alan Terim'in, Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi Fenerbahçe. Ersun Yanal, Süper Lig'de Galatasaray'a karşı teknik direktör olarak sahaya çıktığı son 11 maçın sadece birinde mağlup oldu ve son beş karşılaşmada sadece bir kez puan kaybetti.

Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan isim olan Vedat Muriqi, 2019 senesinde Süper Lig'de Papiss Cisse'nin ardından en fazla gol atan oyuncu konumunda. Bu sezon Süper Lig'de hiçbir oyuncu Max Kruse'den daha fazla asist yapamadı. Galatasaray formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında üç asist yapan Ömer Bayram, aynı sayıda gol pasını daha önceki 23 karşılaşmada verebilmişti. Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde birden fazla gole katkı yapan üç oyuncudan biri Ömer Bayram (Ryan Babel ve Younes Belhanda ile birlikte).

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde zorlanıyor

Sarı-kırmızılı takım, rakibini 5 yıldır yenemiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta rakibine 3 kez mağlup olurken, 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı



Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, son yıllarda rakibine karşı istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu Fenerbahçe'yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 9 karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 9 maçı 3 yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 6 kez berabere kalan Galatasaray, son 9 maçta Fenerbahçe derbilerinde 6 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılı ekibin son 9 Fenerbahçe derbisindeki kaybı 21 puan oldu.



Rakibinin savunmasını aşamıyor



Galatasaray, son 9 derbi mücadelesinde Fenerbahçe savunmasını da aşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 maçın sadece 3'ünde gol atabildi. 2015-2016'da rakibiyle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından 5 derbi mücadelesini gol atamadan tamamlayan Galatasaray, geçen sezonki 2-2 ve 1-1'lik beraberliklerle bu sıkıntıyı giderdi. Fenerbahçe'ye bu 9 karşılaşmada 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 8 gol gördü.



Geçen sezon üstünlüğünü koruyamadı



Galatasaray, geçen sezonki karşılaşmalarda ise galibiyete yaklaşmasına rağmen rakibinin dengeyi sağlamasına engel olamadı. Ligin ilk yarısındaki derbi maçını evinde oynayan Galatasaray, 31. dakikada Ryan Donk ve 49. dakikada Martin Linnes ile 2-0 öne geçmesine rağmen 66. dakikada Mathieu Valbuena penaltıdan ve 72. dakikada Jailson'un golleriyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip geçen sezonun ikinci yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise 66. Henry Onyekuru'nun golüyle 1-0 geçti. Rakibi karşısında üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyamayan sarı-kırmızılı takım, 71. dakikada Eljif Elmas'ın fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 1-1 beraberlikle tamamladı.



Geçen haftaki İnter-Milan derbisini hatırlayalım;

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi hazırlıkları

Sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu ile Isla, takımdan ayrı çalıştı. Moses, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü, Rodrigues'in ise tedavisine devam edildi



Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 25 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanda dayanıklılık ve kuvvet çalışmasının da yer aldığı minyatür kale maçlar yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli futbolculardan Emre Belözoğlu ile Mauricio Isla, takımdan ayrı çalıştı. MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Victor Moses'ın ise özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. Antrenmanı sarı-lacivertli futbol takımının sportif direktörü Damien Comolli ile idari menajeri Volkan Ballı da takip etti.

Geride kalan 9 sezondaki cezalar



İki takım arasında son 9 sezonda oynanan maçların ardından PFDK'nın verdiği cezalar şöyle:

2018-2019 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (2 Kasım 2018)

Galatasaray: 320 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e 105 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezası. Teknik direktör Fatih Terim'e 10 maç ve 79 bin lira, antrenör Hasan Şaş'a 8 maç ve 20 bin 800 lira, futbolcu Ryan Donk'a 6 maç ve 15 bin 600, Badou Ndiaye'ye 5 maç ve 13 bin, Garry Rodrigues'e 3 maç ve 7 bin 800, Mariano Filho'ya 5 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 12 bin para cezası. Futbolcu Jailson'a 8 maç ve 20 bin 800, Roberto Soldado'ya 6 maç ve 15 bin 600 lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (14 Nisan 2019)

Fenerbahçe: 215 bin 500 lira

Galatasaray: 45 bin lira



2017-2018 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (22 Ekim 2017)

Galatasaray: 250 bin lira para cezası

Fenerbahçe: 90 bin lira para cezası

Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2018)

Fenerbahçe: 400 bin lira

Galatasaray: 60 bin lira



2016-2017 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (20 Kasım 2016)

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası

Galatasaray: 29 bin lira para cezası

Süper Lig ikinci yarı (23 Nisan 2017)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama

Fenerbahçe: 155 bin lira para cezası



2015-16 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (25 Ekim 2015)

Fenerbahçe: 30 bin lira para cezası

Süper Lig ikinci yarı (13 Nisan 2016)

Galatasaray: 65 bin lira para cezası

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası

Ziraat Türkiye Kupası final maçı (26 Mayıs 2016)

Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezası

Fenerbahçe: 190 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ile 100 bin lira para cezası



2014-2015 sezonu:

TFF Süper Kupa (25 Ağustos 2014 - Manisa)

Fenerbahçe: 120 bin lira, Volkan Demirel'e 3 maç men ve 17 bin 500 lira, yönetici İlhan Ekşioğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira

Galatasaray: 250 bin lira

Süper Lig ilk yarı (18 Ekim 2014)

Galatasaray: 60 bin lira

Fenerbahçe: Bruno Alves 2 maç men

Süper Lig ikinci yarı (8 Mart 2015)

Fenerbahçe: 230 bin lira



2013-2014 sezonu:

TFF Süper Kupa (11 Ağustos 2013 - Kayseri)

Galatasaray: 99 bin lira

Fenerbahçe: 110 bin lira

Süper Lig ilk yarı (10 Kasım 2013)

Fenerbahçe: 150 bin lira

Süper Lig ikinci yarı (6 Nisan 2014)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira

Fenerbahçe: 15 bin lira



2012-2013 sezonu:

TFF Süper Kupa (12 Ağustos 2012 - Erzurum)

Galatasaray: 75 bin lira, Engin Baytar'a 11 maç men ve 20 bin lira

Fenerbahçe: 15 bin lira, teknik direktör Aykut Kocaman'a 10 bin lira

Süper Lig ilk yarı (16 Aralık 2012)

Galatasaray: 50 bin lira

Fenerbahçe: 60 bin lira, Meireles 4 resmi maç ve 20 bin lira

Süper Lig ikinci yarı (12 Mayıs 2013)

Fenerbahçe: 170 bin lira, Volkan Demirel 5 maç men ve 16 bin 500 lira, Meireles 4 maç men 20 bin lira

Galatasaray: Sabri Sarıoğlu 4 maç men ve 13 bin 500 lira



2011-2012 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (7 Aralık 2011)

Galatasaray: 5 bin lira

Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2012)

Fenerbahçe: 2 maç seyircisiz ve 135 bin lira

Galatasaray: Antrenör Hasan Şaş'a 1 maç men

Süper Lig Süper Final (22 Nisan 2012)

Galatasaray: 5 bin lira

Süper Lig Süper Final (12 Mayıs 2012)

Fenerbahçe: 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 28 bin 750 lira

Galatasaray: 10 bin lira para cezası, kulüp başkanı Ünal Aysal ve yönetici Necati Demirkol'a 21'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası



2010-2011 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (24 Ekim 2010)

Fenerbahçe: 22 bin 500 lira

Galatasaray: 20 bin lira

Süper Lig ikinci yarı (18 Mart 2011)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama, Milan Baros 3 maç men

Fenerbahçe: 15 bin lira

Öte yandan karşılaşmalarda, bazı tribünlere giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesi cezası da uygulanmıştır.