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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. İlk olarak Spor Arena'nın duyurduğu Cüneyt Çakır için resmi açıklama da geldi. Buna göre dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek.

Hürriyet Haber
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Artık nefesler tutuldu! Dev derbiye sayılı günler kaldı. Herkes, dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakeminin kim olacağını merakla bekliyordu.

MHK, derbi için başta Cüneyt Çakır'ı tutuyordu. Plasesi ise Fırat Aydınus'tu. Üçüncü alternatif ise yönetme ihtimali çok az olsa da Mete Kalkavan'dı.

F.Bahçe cephesinin istemediği iddialarında bulunulan Cüneyt Çakır, derbinin hakemi oldu.

İŞTE TFF RESMİ SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA İLE 9. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ:

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
 

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