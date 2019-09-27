Galatasaray, Fenerbahçe derbisine hazır
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve koordinasyon sürat çalışması yapıldı.
Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.
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