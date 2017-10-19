Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında bu hafta Türk Telekom Stadyumu'nda tekrar derbi heyecanı yaşanacak. Ebedi dost ve ezeli rakip olan bu iki takımda, son yıllarda öne çıkan golcü bulunmuyor. 108 yıllık rekabette en fazla golü, Fenerbahçe’den Zeki Rıza Sporel kaydetti. Sporel, sarı-kırmızılılara karşı oynadığı 42 maçta, toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.

Öte yandan iki takımda da oynayan Tanju Çolak, bu rekabette 22 gol kaydetti. Ancak, Çolak gollerin 14'ü Galatasaray, 8’i de Fenerbahçe formasıyla attı.

Aykut Kocaman’dan Galatasaray’a 14 gol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertlilerde futbolculuk döneminde Galatasaray’a karşı 37 maçta forma giydi. Kocaman bu müsabakalarında 34’ünde ilk 11’inde forma giydi. Aykut Kocaman, bu karşılaşmalarda 14 kez sarı-kırmızılıların filelerini havalandırdı. (Fanatik)