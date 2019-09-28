Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru kırıldı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Türk Telekom Stadyumu en yüksek seyirci sayısına ulaştı.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Galatasaray kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe derbisinde 51.663 biletli giriş sayısıyla Türk Telekom Stadyumu’nun en yüksek seyirci rekoru kırıldı.
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