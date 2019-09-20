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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.09.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike!

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike!

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulüp arasında gerginlik tırmanıyor. Ali Koç'un sert açıklamalarına Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in de aynı karşılığı vermesiyle taraftarlar arasında da tansiyon yükseldi. Gözler şimdiden 28 Eylül'de oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisine çevrildi...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sert açıklamalarına Mustafa Cengiz ve Fatih Terim’in aynı şekilde karşılık vermesi sonrasında taraftarlar da sosyal medya üzerinden savaşa başladı. Otoriteler 28 Eylül’deki derbide geçen sezonki gibi çok büyük olaylar çıkabileceğinden endişe ediyor.

Büyük tehlike kapıda

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında başlayan 'sicil' kavgası giderek büyüyor... Ali Koç'un sert açıklamalarına Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'in aynen karşılık vermesinin ardından gerilim bu kez de sosyal medyaya sıçradı. İki takım tarafarları arasında karşılıklı suçlama ve atışmalar dün de artarak devam etti. Ortaya çıkan bu tablo, 28 Eylül'de oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi endişeleri de artırıyor. Otoriteler, "Bu ateş sönmezse derbi büyük olayrlara gebe" dedi.

BİR YERE GÖTÜRMEYECEK - İLKER YAĞCIOĞLU

Bu tartışmalar bizi hiç bir yere götürmeyecek... 1 hafta sonra derbi oynanacak. Şimdiden ortam yay gibi gerildi... Allah korusun maçta bir hakem hatasının olması durumunda o maç nasıl bitecek! Dolayısıyla başkanların, yöneticilerin, hocaların yapmaları gereken sadece kendi camialarını nasıl daha yükseğe çıkartabileceklerini düşünmeleridir. Herkes kendi işini düşünse bu sorunlar yaşnamaz.

FUTBOLUMUZA YAZIK! - OKTAY DERELİOĞLU

Futbolumuz çok kötü yerlere gidiyor. Perde arkası dönen olaylar, yönlendirmeler... Bu oyan ne zaman saha içinde bitecek! Bunu en kültürlü, en zeki dediğimiz insanlar yapıyor. Metin Oktay ve Can Bartu'nun jubile maçındaki güzel görüntülerini hatırlamıyorlar mı! Kimse futbolu rahat bırakmıyor. Herkes yanlışını da doğru göstermeye çalışıyor. Olan ülke futboluna oluyor.

 ALİ KOÇ ÖZÜR DİLEMELİ - EVREN TURHAN

Türk futbolu adına hoş olmayan açıklamalar oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçının olduğu gün Fatih Terim'e söyledikleri hiç hoş şeyler değil. Evet şampiyonluk yolunda rakibi Galatasaray ama Fatih hoca Milli Takım'a mal olmuş bir isim... Başkanın bir an önce özür dilemesi gerekiyor. İki takım her zaman rekabet halinde... Ama bu dostluk içinde olmalı.

SOSYAL MEDYAYA YAKIN TAKİP
F.Bahçe ve G.Saray'dan gelen üst üste sert açıklamalar sonrası gözler bir anda sosyal medyaya çevrilmiş durumda... Hakaret ve küfür içeren, ayrıca toplumu provoke edecek mesajlar attığı tespit edilen hesapların sahipleri yakalanarak 6222 sayılı yasa gereği cezalandırılacak.

Dramatik maç 4-3 bitti;

KOÇ'A AĞIR BİR CEZA GELEBİLİR

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Koç'un 45 ila 125 gün arası ceza alabileceği konuşuluyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi büyük tehlike

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