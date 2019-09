Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünya markası olmalı!

‘Türkiye’de spor’ denilince akla futbolun geldiğine dikkat çeken Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: · Spor sahasını tek bir branşın kaplaması talihsizlik. Ben de küçüklüğümde futbol oynadım. Futbol milletimizin en önemli etkinliklerinden biri. Gerçekten de Türkiye çok önemli bir futbol ülkesi.

‘En genç ve güzel stadyumlar bizde’

Son 15 yılda Türkiye’de yapılan statlara bakıyoruz. Bütün dünyanın en iyi stadyum alt yapısına sahip ülkelerinden biriyiz şu anda. En genç, en güzel stadyumlar Türkiye’de. · Bütün bu yatırımlara ve futboldan gelen bir cumhurbaşkanımız olmasına rağmen futbolda sportif başarıyı, yetiştirdiğimiz sporcuları değil başka şeyleri konuşuyoruz. Beni üzen budur. · Geleneksel sporları teşvik ederken biraz da futboldan hiza almaya çalışıyoruz. Ne kadar çocuğu, genci bu spora kazandırabildiğimize bakmak istiyoruz. Ne kadar centilmen bir iş olabildiğini görmek istiyoruz. Ve müsabakaların insan, çevre dostu olmasına, çatışmacı değil, kuşatıcı olmasına özen gösteriyoruz.

Futbol, çatışmayı değil, dostluğu getirmeli

Geleneksel sporlar çok büyük yatırımlar gerektirmiyor. Betonlaşma gerektirmiyor. Mesela atlı sporlar ve okçuluk toprak, çim üzerinde yapılan branşlar. · Biz geleneksel sporları popülerleştirelim derken, kimse futbol seyretmesin yağlı güreş seyretsin, cirit seyretsin demiyoruz. Geleneksel sporlar da futbolun yanında ayakta durabilsin istiyoruz. Yani beklediğimiz çok büyük imkanlar, yatırımlar değil...

Gönül arzu eder ki, futbol her zaman toplumlar, topluluklar arasında çatışmayı değil, dostça rekabeti, paylaşmayı getirsin.

Galatasaray ve Fenerbahçe bu ülkenin uluslararası iki markası. Gönül istiyor ki, takımlarımız uluslararası düzeyde daha başarılı olsun, aralarındaki rekabet de tüm dünya tarafından izlensin. Ama acaba o dünyaya izletecek rekabeti oluşturabiliyor muyuz? Bu rekabeti bir dünya markası haline getirmede 10 sene öncesine göre ileride miyiz, geride miyiz? Bunlar önemli...

Çocuklar daha çok hareket etsin ve iletişim kursun

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, hedeflerini şöyle anlattı: · İstiyoruz ki çocuklar daha çok dışarı çıksın, hareket etsin, yaşıtları ve arkadaşları ile iletişim kursun. İletişim imkanları öyle bir hale geldi ki, çocukları bunlardan alıkoyup başka şeylere yönlendirmek de zorlaşıyor. · Geleneksel sporları onlara aşılarken tablete, televizyona da girmek gerekiyor. Mesela TRT’deki Tozkoparan dizisi ile geleneksel okçuluğa olan ilginin arttığını gördük. · İşimiz tanıtım ve teşvik. Bir yerde ilgiyi oluşturabilirsek birileri gelip o işe sahip çıkıp yapıyor.

Her şeyi biz yapalım diye bir derdimiz yok. Konfederasyon olarak bizim aslında misyonumuz bir eşgüdüm sağlamak, yol göstericilik yapmak.

Geleneksel sporlara olan ilgi her geçen yıl artıyor. Atlı okçulukta 13-14 yaşında bir dünya şampiyonunun çıktığını görmek en büyük kazanım. Bu festivallere gelen çocuklarımızın hayatında ilk defa ata binmesi, ok atması önemli. Onun için bu sene ‘ok at, güreş tut, at bin’ diyoruz. Sloganımız bu. Gelen herkesin ok atmasını, ata binmesini, güreş tutmasını istiyoruz.

4. ETNOSPOR FESTİVALİ İÇİN DEV İŞ BİRLİĞİ

Etnospor Kültür Festivali’nin tanıtım toplantısına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı nadir Alpaslan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı H. Yunus Ersöz, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk oran, Okçular Vakfı Başkanı H. Ali Yıldız ve Festival Genel Sanat Yönetmeni Yasin tütüncü katıldı.

4. ETNOSPOR FESTİVALİ’NDE NELER OLACAK?

Okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato dallarında bine yakın sporcu katılacak. ·

Yarışmaları izleyecek katılımcılar, ok atma, at binme, aşık ve mangala oyunu gibi birçok spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyebilecek. · Çocuklar da topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, misket, ip atlama gibi oyunları oynama şansı bulacak. · Afganistan, Gürcistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Nijerya, Sudan, Kazakistan, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Irak, Özbekistan, Pakistan, Romanya ve Zimbabve’nin geleneksel yemekleri ziyaretçilerle buluşturulacak.

Bilal Erdoğan, yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin, “Ben Fenerbahçeliyim. Tabii ki takımımın başarılı olmasını isterim. Ama Fenerbahçe sahada dökülür de, Galatasaray daha iyi oynarsa Galatasaray kazanmalıdır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, İstanbul’da yaptıkları bir araştırmanın sonuçları hakkında bilgi vererek şöyle konuştu: · İstanbul’da yaptığımız araştırmaya göre toplumun yüzde 50’lik kesimi spordan uzak. Yani tahmin ediyorum bunda futbolda son dönemde yaşanan talihsiz olayların katkısı var. İnsanların futboldan yüz çevirdiğini gördük. · Ben futbolu seviyorum. Ama geleneksel sporlar için

çalışırken arzu etmem ki, gelecekte üzerine bir şike gölgesi düşsün ya da rekabet sporcuyu dopinge yönlendirsin. Biz istiyoruz ki, geleneksel sporlar kültürümüzü yaşatmaya bir imkan, araç olsun.

DÜNYA TEK RENK OLMAMALI

Tabii ki dünyada duvarların yıkıldığını, kültürler arasındaki ayrımların zayıfladığını biliyoruz. Ama bu dünyayı tekdüzeliğe, tek renge götürmemeli. Dünyanın kültürel zenginliği bir değerdir. Buna hizmet etmek istiyoruz.

Şu anda dünyada birkaç tane çok büyük bütçeli kulüp üst düzey futbolu domine eder hale geldi. Alt düzeyde ise futbolcu yetiştirip para kazanan kulüpler çıkmaya başladı. Bu, Türkiye’de niye yapılmasın? Kulüplerin altyapıya yatırım yapması bir şekilde teşvik edilmesi, belli derecede zorunlu hale getirilmesi gerekli. · Bugün kulüplerimiz transfere para ayrılamadığı için oyuncu kiralama yöntemi ile işin çevrilmeye çalışıldığını görüyoruz. Kiralamanın da 32-33 yaşındaki futbolcularla yapıldığını görüyoruz. Halbuki bir kiralamaya giden para altyapıya ayrılmış olsa bu Türkiye’de birçok futbolcu kazanmamızı sağlar