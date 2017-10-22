Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler

Galatasaray Fenerbahçe maçı ile bu akşam futbol heyecanı doruklara taşınacak. İki takım taraftarlarının heyecanla beklediği derbi, canlı yayın aracılığıyla tüm yurtta soluksuz takip edilecek. Tüm kozların sahaya sürüleceği mücadelede, hedef üç puan olacak. Peki, Galatasaray Fenerabahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, derbinin ilk 11'leri ve mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantılarından bazı demeçler

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. 22 Ekim Pazar günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı takip edilebilecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelede Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcılıkları üstelenecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Teknik direktör Igor Tudor'un Fenerbahçe karşısında sahaya sürmesi beklenen ilk 11 şöyle:

Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Tolga Ciğerci (Selçuk İnan), Gomis.

Fenerbahçe’nin derbiye şu 11’le çıkması bekleniyor;

Kameni- Isla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Guliano, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Janssen

SAKAT: Van Persie, Mehmet Ekici

FERNANDAO: TAKIMA KATKI SAĞLAYABİLECEK DURUMDAYIM

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao, teknik direktör Aykut Kocaman'ın görev vermesi durumunda yarın Galatasaray'a karşı oynamaya hazır olduğunu söyledi.



FB TV'ye açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray'a karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Bu karşılaşmanın öneminin bilincindeyiz. Derbi maçlarını ayrı tutmak lazım. Derbinin ayrı sorumlulukları vardır. Biz de bu sorumluluklarımızın bilinciyle oraya gideceğiz. Tek hedefimiz 3 puan." ifadelerini kullandı.

Uzun bir sakatlık sürecinin ardından geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 7 ay sonra resmi bir maçta sarı-lacivertli formayı giyen Fernandao, iyi çalıştığını dile getirerek, "Kendimi tamamen hazır hissediyorum. Aykut Kocaman fırsat verirse her zaman takıma katkı sağlayabilecek durumdayım." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının son haftalara kadar süreceğini düşündüğünü aktaran golcü oyuncu, "Galatasaray, Türkiye'nin kuvvetli ve en büyük takımlarından biri. İyi de kadrolarının olduğunu düşünüyorum. Bunları bir kenara bırakıp kendi işimize bakmamız lazım. Çünkü biz de büyük oyunculardan kurulu, ülkenin en büyük takımlarından biriyiz. Sonuna kadar, şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DURSUN ÖZBEK 12. DERBİ HEYECANINI YAŞAYACAK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe maçıyla birlikte 12. kez derbi heyecanı yaşayacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 24 Mayıs 2015 yılında yapılan başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından bugüne kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş ile toplam 11 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerden 2 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu. 4 müsabakada ise gülen taraf çıkmadı. Geride kalan 11 maçta Galatasaray, rakip fileleri 8 defa havalandırırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 11 gol kaydetti.

Özbek, bu maçlarda Beşiktaş’ı yenerek Süper Kupa, Fenerbahçe’yi mağlup ederek de Türkiye Kupası sevinci yaşamamıştı.

DERBİNİN PİYASA DEĞERİ 900 MİLYON LİRA

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak derbi, piyasa değeri 900 milyon lirayı bulan futbolcuların mücadelesine sahne olacak.

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerinde, Süper Lig'in en pahalı takımı 493,8 milyon lirayla Beşiktaş gösterilirken, ikinci sıradaki Galatasaray kadrosunun tahmini piyasa değeri 461 milyon lira olarak belirtildi.

Sıralamada üçüncü basamakta yer alan Fenerbahçe kadrosunun piyasa değeri ise 432,8 milyon lira olarak tahmin ediliyor.

GALATASARAY'IN EN DEĞERLİSİ MUSLERA

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, takımın en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor.

Tecrübeli kalecinin piyasa değeri 47,6 milyon lira olarak belirtilirken, takımın yeni transferlerinden Faslı Younes Belhanda, 38,9 milyonluk değeriyle ikinci sırada bulundu.



Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon kadrosuna dahil ettiği Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Fernando Reges'in tahmini piyasa değerleri ise 34,6'şar milyon lira olarak internet sitesinde yer aldı.



Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis'in değeri ise 17,3 milyon lira olarak tahmin ediliyor.

Sarı-kırmızılı takımda piyasa değeri en yüksek gösterilen Türk oyuncular ise 19,5'er milyon lirayla Eren Derdiyok ve Serdar Aziz oldu.

JANSSEN'İN DEĞERİ 51,9 MİLYON LİRA

İki takımdaki futbolcular kıyaslandığında ise en değerli isim olarak Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Hollandalı Vincent Janssen ön plana çıkıyor.

Tottenham'dan kiralanan Hollandalı futbolcu, 51,9 milyon lirayla takımının en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano de Paula'nın değeri 38,9 milyon olarak tahmin edilirken, vatandaşı Josef de Souza'nın değeri ise 34,6 milyon lira olarak belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipte, Mehmet Topal 26 milyonla piyasa değeri en yüksek gösterilen Türk oyuncu oldu.

RAKAMLARLA DERBİYE BAKIŞ

Süper Lig'de yarın derbi maçta karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan lig müsabakalarında ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.



Rekabette 23 yılı kapsayan son 48 lig maçında ilk golü atan takım, karşılaşmadan en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılırken, bu süre içinde sadece 3 kez mağlup oldu.



Söz konusu dönemde Fenerbahçe öne geçtiği 23 müsabakadan, Galatasaray ise 11 karşılaşmadan galip ayrıldı, 11 maç da berabere sonuçlandı.

KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR

İki takım arasında son yıllarda yapılan maçlarda gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 36'sı lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 47 randevusunda hakemler toplam 35 kırmızı, 271 de sarı kart kullandı.

Rekabetteki son 47 maçta Galatasaraylı futbolcular 18, Fenerbahçeli futbolcular ise 17 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Söz konusu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık (3), Hasan Şaş (2), Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Ujfalusi, Baros, Keita, Arda Turan, Lincoln, Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Batista ve Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'den ise Lugano (3), Volkan Demirel (2), Alves (2), Nani, Emre Belözoğlu, Meireles, Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid, Ortega ve Luciano kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

EKİMDEKİ 32. DERBİ

Galatasaray ile Fenerbahçe yarın yapacakları derbi maçla ekim ayında 32. kez karşılaşacak.

Taraflar, 108 yıllık rekabette 31 karşılaşmayı ekim ayında oynadı. Fenerbahçe, ekim ayındaki randevularda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Ekim ayında Fenerbahçe 12, Galatasaray 5 kez galip geldi, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Ekim ayındaki derbilerde Fenerbahçe 43, Galatasaray ise 34 gol attı.

İki takım, ekim ayında son maçlarını 2015-2016 sezonunda Ülker Stadı'nda yaptı. 25 Ekim 2015 tarihindeki lig maçı 1-1 bitti.

REKABETTE GOL ATANLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin bu sezon kadrolarında bulunan futbolcuların sadece 5'i iki takım arasındaki rekabette gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Selçuk İnan (3), Fenerbahçe'de ise Robin van Persie (2), Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk ve Josef de Souza derbide gol attı.

SANAL DERBİ FENERBAHÇE'NİN

Süper Lig’in 9. haftasında yarın Galatasaray’a konuk olacak olan Fenerbahçe’den ilginç bir paylaşım yapıldı. Sarı-lacivertli kulüp, FIFA 18’de simüle ettiği derbi maçı takipçileriyle paylaşarak, "izleyebilir ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirisiniz" ifadelerini kullandı.

Maçı Fenerbahçe 2 - 0 kazanırken, ilk 11’i Kameni- Isla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Guliano, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Soldado’dan oluşturdu.

Ayrıca forvette Janssen yerine Soldado’nun oynaması da dikkatlerden kaçmadı.



