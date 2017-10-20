Süper Lig'de 22 Ekim'de Fenerbahçe'yi konuk edecek sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda son 8 derbide galip gelemedi - Ligdeki son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'a karşı elde eden Galatasaray, daha sonra çıktığı 8 derbide 5 yenilgi ve 3 beraberlik aldı - Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 15 derbide 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 5 kez yenildi



Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, son iki sezonda derbi galibiyeti elde edemedi. Süper Lig'de sezona etkili başlayan, çıktığı 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlik alarak namağlup liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda oynadığı son 8 derbide galip gelmeyi başaramadı. Galatasaray, güçlü rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son iki sezonda oynadığı lig maçlarını galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 5 yenilgi ve 3 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı 22 ekim pazar günü oynanacak. 19:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Cüneyt Çakır'ın derbi karnesi



Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta düdük çalacak FIFA kokartlı hakem Çakır, kariyerindeki 22. derbisine çıkacak. Yaklaşık bir yıl sonra yeniden derbiye atanan Çakır, Fenerbahçe'nin en son geçen sezonun 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenildiği maçı yönetti

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak maçı yönetecek FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 22. derbisine çıkacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından derbi maçına atanan Çakır, kariyerinde daha önce 21 derbide görev yaptı.

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan 1976 doğumlu Çakır, 11. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. Tecrübeli hakemin düdük çaldığı maçlarda Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

Çakır, kariyerindeki son derbisine bir başka Galatasaray-Fenerbahçe maçında çıkmıştı. Ülker Stadı'nda 20 Kasım 2016'da oynanan maçı sarı-lacivertli takım, Hollandalı futbolcu Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Çakır'dan 11 kırmızı kart



Yaklaşık bir yıl sonra yeniden derbiye çıkacak Cüneyt Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 11 kez kırmızı kartına başvururken, 60 kez de sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem, geride kalan 10 maçta Fenerbahçe'den 6, Galatasaray'dan ise 5 futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaray'dan 34, Fenerbahçe'den de 26 futbolcuya sarı kart gösterdi.



Yaklaşık 1 yıl sonra Fenerbahçe maçına atandı



Tecrübeli hakem, Fenerbahçe'nin en son geçen sezonun 14. haftasında Antalyaspor ile oynadığı maçı yönetti. Antalya'da 12 Aralık 2016'da yapılan maçı ev sahibi takım, Yekta Kurtuluş'un golüyle 1-0 kazanmıştı. Bu maçta sarı-lacivertli futbolcu Moussa Sow'un rövaşatasında filelere giden top faul gerekçesiyle gol değeri kazanmamıştı. Çakır'ın bu kararı tartışmaya neden olmuştu. Galatasaray ise bu sezon Çakır'ın düdük çaldığı 5. hafta maçında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında istatistikler

İki ezeli rakip, Süper Lig tarihinde 121. defa kozlarını paylaşacak. Bugüne kadar oynanan maçlarda Fenerbahçe 50, Galatasaray 33 defa kazandı, 37 maç berabere bitti. Fenerbahçe, son beş lig maçında Galatasaray'a kaybetmedi. Bu, Kasım 2008-Mart 2011 arasında yakaladığı altı maçlık seriden bu yana Fenerbahçe'nin rakibi önünde yakaladığı en uzun yenilmezlik serisi. Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan 60 derbide ise sarı kırmızılılar 23 kez kazanırken, Fenerbahçe 15 galibiyet aldı. Galatasaray, Süper Lig'de 12 maçtır yenilmiyor. Bu, ligde halen devam eden en uzun yenilmezlik serisi olduğu gibi, Galatasaray'ın Igor Tudor döneminde elde ettiği en uzun seri.

Galatasaray en son 2007/08 sezonunun ilk sekiz haftasında yenilmemişti; o sezon altı puan farkla şampiyon olmuşlardı. Süper Lig tarihinde ilk kez üç büyüklerden biri, ilk sekiz haftanın ardından diğer iki rakibine en az sekizer puan fark atmayı başardı. Galatasaray, evinde altı maçtır kazanıyor. Bu, 2013/14 sezonundaki dokuz maçlık seriden bu yana sarı kırmızılıların ligde elde ettiği en uzun iç saha serisi. Bu sezon Süper Lig'in en az gol yiyen ve en fazla gol atan takımı olan Galatasaray, aynı zamanda ligde henüz maç kaybetmeyen tek takım. Galatasaray bu sezon ligde en fazla maçta kalesini gole kapatan takım. Fenerbahçe ise kalesini gole kapatamayan dört takımdan biri. Fenerbahçe, Süper Lig'de toplamda 14 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Bu, sarı lacivertli takımın lig tarihindeki en uzun gol yeme serisi.

Fenerbahçe'nin ligde attığı son dokuz golün yedisi yeni transferlerden geldi. Galatasaray'da ise geçen sezon takımda olup bu sezon gol atabilen tek oyuncu var: Tolga Ciğerci. Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon ligde ceza sahası içinden en fazla gol atan takımlar. Fenerbahçe'nin bu sezon attığı tüm goller ceza sahası içinden geldi. 17 Mart 2012'deki 2-2'lik maçtan bu yana oynanan 12 derbide de üçten fazla gol atılmadı. İki takım arasındaki son sekiz maçın altısında da karşılıklı gol atılmadı. Derbide atılan son sekiz golün beşi duran toplardan geldi.

Galatasaray'ın dört büyüklere karşı derbi maçlarda attığı son yedi golün beşi ve kalesinde gördüğü son 12 golün yedisi duran toplardan geldi. Fenerbahçe'nin dört büyüklere karşı derbi maçlarında attığı son 11 golün beşi ve son üç gol penaltılardan geldi. Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanında attığı son altı golün üçü ve son iki gol 90+'da geldi.

Aatif Chahechouhe, Galatasaray'a karşı 10 lig maçında dört gol attı.

Selçuk İnan, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 13 maçta dört gollük katkı yaptı. Bafetimbi Gomis bu sezon Süper Lig'de Göztepeli Adis Jahovic ile birlikte en fazla gol atan oyuncu. İki tane de asist yapan Gomis, ligin en fazla gol katkısı yapan oyuncusu. Gomis bu sezon ligde en az dört gole katkı yapan oyuncular arasında dakika başına gol katkısı oranı en iyi oyuncu. Fransız yıldız sahada kaldığı her 64 dakikada bir gol katkısı yapıyor. Bu sezon Süper Lig'de attığı gol ile gol beklentisi arasındaki en yüksek fark Bafetimbi Gomis'e ait. Badou Ndiaye bu sezon ligde en fazla faul yapan üçüncü oyuncu. Mathieu Valbuena ise ligde kendisine en fazla faul yapılan oyuncu.

Mathieu Valbuena bu sezon ligin en fazla şut pası atan ismi. Galatasaraylı Belhanda ise Serdar Gürler'in ardından, bu alanda ligin en iyi üçüncü oyuncusu. Maicon bu sezon ligin en fazla gol atan savunmacısı. Brezilyalı, aynı zamanda Caner Erkin ile birlikte ligde en fazla gol katkısı veren iki savunma oyuncusundan biri. Bu sezon ligin en fazla isabetli pas yapan oyuncuları Galatasaray'dan: Fernando & Maicon. Bu maçta bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli orta yapan iki oyuncu karşı karşıya gelecek: Mathieu Valbuena & Younes Belhanda.

Derbiyi kaçırmak yok, çünkü Spor Arena var! http://bit.ly/2ihqWhJ Cezmi Kalorifer (@cezmikalorifer)'in paylaştığı bir gönderi ( 19 Eki 2017, 10:59 PDT )

Tarihi derbi Spor Arena'da! Büyük sürpriz...

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, canlı anlatım, anlık yorum, pozisyon detayları ve tüm ayrıntıları ile Spor Arena'da olacak.

evderbi için artık nefesler tutuldu! Galatasaray'ın ev sahipliği yapacağı maçta, hazırlıklarını aralıksız sürdüren iki takım da mutlak zafer için sahaya çıkacak. Sonucu büyük bir merakla beklenen derbinin nabzı, maça dair tüm detayları ile Spor Arena'da atacak.

SÜRPRİZ İSİMLER...

Dev yazarlar ve birbirinden ünlü yorumcular, Spor Arena'da taraftarla buluşacak.

3 FARKLI KITADAN, 14 ÜLKE...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde iki takımın oluşturduğu detay, Türk futbol tarihine geçecek.

Geçtiğimiz hafta Atiker Konyaspor maçına 11 yabancı oyuncu ile çıkan Galatasaray'da Tudor'un yeniden Serdar Aziz'i görevlendirmesi bekleniyor. Bu durumda bir sürpriz yaşanmazsa Galatasaray 11'i 9 farklı ülkeden oluşacak. Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i de Galatasaray gibi 9 farklı ülkeden oluşacak