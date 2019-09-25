Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta? Derbi biletleri ne kadar?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ile bu hafta Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. Karşılaşma öncesinde mücadelenin bilet fiyatlarının ne kadar olduğu ve derbinin ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Bilet fiyatlarının ne kadar olduğu açıklandı. Peki ezeli rekabette Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı öncesinde bilet fiyatları için detaylar açıklandı. Kategorilere göre değişen bilet fiyatları misafir tribünü ve ev sahibi takımın kale arkası için 200 liradan başlayacak. Birinci kategori için bilet fiyatları ise bin 500 lira olacak. Peki, derbi ne zaman oynanacak ve bilet fiyatları ne kadar olacak? İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçı için bilet fiyatları ve detaylı bilgiler
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri Çarşamba günü satışa sunulacak. Bilet fiyatları 1500 TL ile 200 TL arasında değişiyor.
1. Kategori 1.500 TL
2. Kategori 1.300 TL
3. Kategori 1.200 TL
4. Kategori 1.200 TL
5. Kategori 1.000 TL
6. Kategori 800 TL
7. Kategori 600 TL
8. Kategori 400 TL
9. Kategori 350 TL
10. Kategori 225 TL
11. Kategori 200 TL
12. Kategori (Misafir) 200 TL
Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi, 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray'da derbi hazırlıkları
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, ilk bölümde salonda çalıştı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise kumda kuvvet çalışması üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde kulübün 19 yaş altı takımıyla taktik çalışma yaptı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idmanla devam edecek.
Fenerbahçe'de Galatasaray maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dörderli gruplar halinde yapılan dar alanda çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarına devam edecek.
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