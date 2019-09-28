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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.09.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Terim ve Yanal'dan flaş karar..

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Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Terim ve Yanal'dan flaş karar..

Derbiye artık saatler kaldı.. Galatasaray Fenerbahçe maçı ile bu akşam nefes kesecek bir karşılaşma Süper Lig'de sahne alacak. Mücadele öncesinde dikkat çeken istatistikler bulunurken, son gelen bilgilere göre teknik direktörlerin kadro seçiminde de flaş isimler yer alıyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Dev derbi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İki takım cephesinde de dikkat çeken istatistikler bulunuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'deki 125. randevusuna çıkacaklar. Bundan önceki 124 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 50-33'lük üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı iç sahadaki son altı derbide yenilmeyen ve son iki maçını kazanan Galatasaray, 2014 yılından bu yana evinde art arda üç derbi galibiyeti görmedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de bu akşam yapacakları derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 

Galatasaray ve Fenerbahçe derbi maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçeli taraftarlar Türk Telekom Stadyumu'nda!Sarı-lacivertli futbolseverler, Galatasaray derbisi öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda yoğun güvenlik önlemleriyle karşılandı.
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GALATASARAY'DA SON DURUM

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde de tribünde yer alabilecek.

Karşılaşma önce Fatih Terim, Belhanda'yı oynatma kararı aldı. Faslı futbolcu maskeyle sahada olacak. Tecrübeli teknik adam bunun dışında orta sahada Nzonzi ile Lemina'yı kullanacak. Seri'nin ise yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç ceza alan ve cezası 3 karşılaşmaya inen Terim, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında takımın başında yer alamamıştı. Fenerbahçe maçında da tribünde bulunacak Terim, cezasını derbi maçıyla tamamlayacak.

Terim'in yanı sıra İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında rakip taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle PFDK tarafından 3 maç ceza alan yardımcı antrenör Ümit Davala'nın cezası da Fenerbahçe derbisiyle sonlanacak. Geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir karşısında 8 maç men cezası alan yardımcı antrenör Hasan Şaş da bu akşamki mücadelede tribünde yer alacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçta geçen haftalarda olduğu gibi yardımcı antrenör Levent Şahin, takımın başında bulunacak.

İlk defa derbi heyecanı yaşayacaklar

Galatasaray'da 12 oyuncu Fenerbahçe derbisinde ilk kez oynamak için forma bekleyecek.  Sarı-kırmızılı takımın bu sezon transfer ettiği Adem Büyük, Emre Mor, Florin Andone, Jimmy Durmaz, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Radamel Falcao, Ryan Babel ve Steven Nzonzi, sarı-lacivertli rakiplerine karşı ilk kez oynamanın heyecanını yaşayacak. Galatasaray'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Şener Özbayraklı ise görev alması halinde eski takımına karşı ilk kez oynayacak. Geçen sezon devre arasında transfer edilen fakat cezaları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde görev alamayan Cristian Luyindama ile Marcao da ilk derbide oynamak için forma bekleyecek.

Emre Akbaba'nın sakatlığı sürüyor

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Emre Akbaba, derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.  Koşulara başlayan Emre, geçen sezonki Çaykur Rizespor maçında sakatlanmıştı.

Ömer Bayram kart cezası sınırında

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Ömer Bayram, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında sarı kart gören Ömer, Fenerbahçe mücadelesinde de aynı durumla karşılaşırsa 7. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'ın Muhtemel 11'i: Galatasaray'ın Fenerbahçe maçına Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo (Ömer Bayram), Seri, Nzonzi, Feghouli, Belhanda (Lemina), Babel, Falcao muhtemel 11'le çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Garry Rodrigues ile Victor Mosesin oynaması beklenmezken Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Islanımn yedek soyunması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Garry Rodrigues, eski takımına karşı forma giyemeyecek. Rodriguesin yanı sıra çalışmalarını özel program dahilinde sürdüren Victor Mosesin de görev alması beklenmiyor. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanalın Hasan Ali Kaldırım ile Mauricio Islayı yedek soyundurması ve karşılaşmanın durumuna göre görev vermesi bekleniyor.

Tolga Ciğerci eski takımına karşı forma giyecek

Fenerbahçede Tolga Ciğerci, Galatasaraya karşı forma giyecek. Yanalın görev vermesi durumunda eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkacak.

Fenerbahçe 5 senedir yenilmiyor

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanlarında 5 senedir yenilmedi. Ligde en son 2014-15 sezonunun 6ncı haftasında Sneijdirin bulduğu goller ile 2-1 mağlup olan Fenerbahçe sonraki sezonlarda sarı-kırmızılı ekibe hiç yenilgi yaşamadı. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaraya karşı 2015-16 sezonunda 0-0 berabere, 2016-17 sezonunda 1-0 galip, 2017-18 sezonunda 0-0 berabere, 2018-19 sezonunda ise 2-2 berabere kalarak, Türk Telekom Stadında mağlubiyet yaşamadı.

Fenerbahçe cephesinde ise Isla'nın sağ beke dönüşü sonrası bu bölgede oynayan Ozan Tufan, Rodrigues'in yokluğunda bu kez sağ açık pozisyonuna kayacak. Stoperde Zanka ile birlikte görev yapacak isim ise Jailson olacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın Galatasaray derbisinde şu 11’e çıkması bekleniyor: Altay - Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz, Max Kruse, Vedat Muric

Gözler bu ikilide!

Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın golcüleri üzerinde olacak.

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak Terim ve Yanaldan flaş karar..

Vedat Muric'ten etkili başlangıç

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Vedat Muric, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in de ilgilenmesine rağmen Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli takımın Avusturya'daki sezon öncesi hazırlık kampında da ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Muric, Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Muric, Fenerbahçe forması ile çıktığı ilk resmi maçta fileleri havalandırmayı başardı. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep mücadelesinde 1 gol atan Muric, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir ve Ankaragücü mücadelelerinde de kritik gollere imza attı. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de çıktığı 5 maça da ilk 11'de başlayan Kosovalı oyuncu, 3 kez fileleri havalandırdı.

Kosova'nın etkili ismi

Vedat Muric, Kosova Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden biri durumunda.  Muric, EURO 2020 elemeleri A Grubu'nda yer alan Kosova'nın oynadığı son 3 maçta da fileleri havalandırdı. Çekya ve Bulgaristan maçlarında golünü atan Muric, İngiltere deplasmanında oynanan maçta da attığı golün yanı sıra yaptığı iki asistle de karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri oldu.  25 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor formalarını da giydi.

Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak Terim ve Yanaldan flaş karar..

Sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe de sezona çok formda başlayan Kosovalı oyuncusu Vedat Muric'e güveniyor.

Falcao ilk maçında golünü attı

Galatasaray, Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'dan, uzun bir sürecin ardından transfer döneminin son gününde 33 yaşındaki Falcao'yu kadrosuna kattı.

Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı ekip ile çıktığı ilk Süper Lig maçında Kasımpaşa karşısında takımına galibiyeti getiren golü atmayı başardı.
Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika mücadele eden Falcao, 1-1 sona eren Yeni Malatyaspor mücadelesinde ise 90. dakikada oyuna girdi. Kolombiyalı yıldız oyuncu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelede de forma giydi.

475 maçta 280 gol
"El Tigre" (Kaplan) lakaplı Radamel Falcao, kulüp kariyerinde çıktığı 475 müsabakada 1'i Galatasaray'da olmak üzere 280 kez ağları havalandırdı.  River Plate ile bir kez lig şampiyonluğuna ulaşan Falcao, Porto'da bir UEFA Avrupa Ligi, bir lig, 2 Portekiz Kupası ile 2 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kolombiyalı futbolcu, Atletico Madrid ile de birer UEFA Avrupa Ligi kupası, UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası kaldırdı. Falcao, Monaco'da ise bir kez lig şampiyonluğu gördü.  Golcü futbolcu, Kolombiya A Milli Takımı kariyerinde ise 89 karşılaşmada 34 kez topu filelere gönderdi.

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