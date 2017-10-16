Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları bilgisinin ardından satın alacakları biletlerle derbiyi stadyumda izlemek isteyen taraftarlar, araştırmalarını sürdürüyor. Haftayı lider olarak kapatan Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yi Türk Telekom Stadyumu'nda mağlup ederek yerini korumak isteyeceği mücadelenin biletleri, Passolig tarafından satışa sunulacak. Peki, Galatasarasay Fenerbahçe derbi bilet fiyatları ne kadar olacak?

DERBİ BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, öncelikle GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satılacak.

Satışa sunulacak biletlerin fiyatları 400 ile 800 lira arasında değişiyor.

3 MAÇLIK KOMBİNE SATIŞI SONA ERDİ

3'lü paket satışlarına Galatasaray ile devam eden Passolig, derbinin de içinde bulunduğu paketi 3 ve 5 Ekim tarihlerinde satışa sundu. İşte, paketin içerisinde bulunan maçlar ve 3 maçın toplu fiyatı;

9. Hafta GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

11. Hafta GALATASARAY A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

13. Hafta GALATASARAY A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

Kategori Bilet Fiyatı 1. Kategori 1.600,00 TL 2. Kategori 1.500,00 TL 3. Kategori 1.200,00 TL 4. Kategori 1.200,00 TL 5. Kategori 1.000,00 TL 6. Kategori 750,00 TL 7. Kategori 560,00 TL 8. Kategori 400,00 TL 9. Kategori 335,00 TL 10. Kategori 255,00 TL 11. Kategori 217,00 TL

FENERBAHÇE DERBİYE HUZURLU HAZIRLANACAK

Süper Lig’de hala taraftarlarının istediği seviyeye gelemeyen Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasından aldığı üç puanla moral buldu.



Zayıf rakibi karşısında henüz altıncı dakikada 2-0 öne geçen sarı lacivertliler özellikle karşılaşmanın ikinci devresinde maçı rölantiye alıp muhtemel bir sakatlığa izin vermedi. Bu hafta ezeli rakibi Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe için Evkur Yeni Malatyaspor hem kolay bir 3 puan maçı oldu, hem de takıma ve taraftarlara derbi maçı öncesi moral verdi. Zaman zaman tepki ve eleştirilere maruz kalan Hasan Ali ve Ozan’ın iyi performanslarına ek birer de gol atmaları neşeleri yerine getirdi.