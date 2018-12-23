Galatasaray Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Ligde henüz mağlubiyeti olmayan Fenerbahçe Beko, Avrupa'da aldığı kötü sonucun ardından ligde toparlanmaya çalışan Galatasaray'a konuk olacak. Peki, basketbol derbisi Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Galatasaray Fenerbahçe Beko basket maçı ile Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde sezon devam ediyor. Aralarında oynadıkları son 10 maçta Galatasaray'a sadece bir kez kaybeden Fenerbahçe Beko, galibiyet serisini devam ettirmek için parkeye çıkacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
GALATASARAY FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. 23 Aralık Pazar günü saat 15.15'te oynanacak olan karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.
Ligde 6 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan ev sahibi Galatasaray, haftaya 6. sırada girdi. Namağlup Fenerbahçe Beko ise zirvede yer alıyor.
Kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca derbiyi konuk Fenerbahçe'nin taraftarları salonda izleyemeyecek.
"ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN" KAMPANYASI
Galatasaray Kulübü, "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak adına yarınki derbi öncesi organizasyon düzenleyecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde GSStore stantlarından 10 liraya atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak. Taraftarlar dilediği takdirde maçtan 30 dakika önce sarı-kırmızılı takımın ilgili pankartla sahaya çıkışı sırasında ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verebilecek.
Toplanan ürünler "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.
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