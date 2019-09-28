Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 11'e, Galatasaray ise 9'a yükseltti.



Sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 4. kez puan kaybı yaşadı. Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Galatasaray, 3. kez berabere kaldı. Bir kez de mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe beraberliğiyle puanını 9'a çıkardı. Geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı. Bu sezon ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe, gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda rakibini konuk eden sarı-kırmızılı takım, fazla varlık gösteremedi. İlk yarıda Mario Lemina ile en etkili pozisyonunu bulan Galatasaray, ikinci yarıda ise pozisyon bulmakta zorlandı.

- Son 3 maçta 2 gol atabildi



Galatasaray, son 3 maçta rakip fileleri iki kez havalandırabildi. Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, geride kalan hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'la ise deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Galatasaray, 3 maçta 2 gol atabildi. Galatasaray, bu sezonki 6 maçta ise 6 gol kaydedebildi.



- İç sahada yenilmezlik serisi 39 maça çıktı



Galatasaray, iç sahadaki yenilmezlik serisini 39 maça çıkardı. Derbi maçta Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, bu serisini geliştirdi. Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisine imza atan Galatasaray, evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşamıştı.

Galatasaray, bu mağlubiyetin ardından taraftarı önünde çıktığı 39 müsabakanın 32'sini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu 39 maçta toplam 103 puan topladı.

Yenilmezlik serisinde rakip fileleri 99 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 23 gol gördü.

- Falcao etkisiz



Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, derbi maçta etkisiz bir oyun sergiledi.

İlk 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, topla buluşmakta zorlandı. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta Kasımpaşa filelerini havalandıran Falcao, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında dinlendirilirken, Fenerbahçe derbisini ise gol atamadan tamamladı.



- Belhanda maskeyi attı



Sarı-kırmızılı takımda çenesindeki kırık nedeniyle maskeyle derbi mücadelesine çıkan Younes Belhanda, karşılaşmanın 41. dakikasına kadar bu şekilde oynayabildi.

Kasımpaşa karşılaşmasında çenesinde kırık oluşan ve derbi maça maskeyle çıkan Belhanda, maçın ilk yarısı bitmeden yüzündeki maskeyi saha kenarına attı.

Belhanda, ikinci yarıda maskeyle oyuna devam etti.



- Lemina devam edemedi



Galatasaraylı oyuncuların penaltı kararı beklediği pozisyonda yerde kalan ve tedavi edilen Lemina, oyuna devam edemedi.

Kasımpaşa maçında 30. dakikada yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyundan çıkan Lemina, derbi maçın 60. dakikasında ise yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Bu arada maçın 68. dakikasında yerini Emre Mor'a bırakan Sofiane Feghouli'nin tepkili bir şekilde saha kenarına geldiği görüldü.

Emre Mor, Galatasaray formasıyla ilk derbi maçına çıktı.



- Nihat Özdemir de maçta



Derbi mücadelesini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de izledi.

Özdemir, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.



- Türk Telekom Stadı'nda rekor



Derbi mücadelesini 51 bin 663 biletli seyirci izledi.

Bu rakamın Türk Telekom Stadı'nda en yüksek seyirci rekoru olduğu bildirildi.

eplasmandaki yenilmezlik serisi 5 maça çıktı



Fenerbahçe, Galatasaray karşısında Süper Lig'de deplasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, bu beraberlikle deplasmandaki yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti. Fenerbahçe, Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 maçta 4. beraberliğini alırken, 1 kez de buradan galip ayrılmıştı.



- Vedat Muric'in kafasına bandaj sarıldı



Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muric, ilk yarının son dakikalarında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında sakatlık yaşadı.

Oyun alanı kenarına gelen ve kafasına bandaj sarılan Vedat, oyuna devam etti.



- Ersun Yanal'ın hamleleri



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 sona eren ilk yarı sonrasında ilk değişikliğini ikinci yarının başında yaptı.

Sakatlıktan dönen Isla'yı kenara alan Yanal, Deniz Türüç'ü sahaya sürdü. Deniz'in girişiyle Ozan Tufan sağ beke geçerken, Deniz sağ açıkta görev aldı.

Yanal, ikinci oyuncu değişikliğini ise 90 2. dakikada gerçekleştirdi. İkinci yarıda oyuna giren Deniz kenara gelirken, Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.

Ersun Yanal, son oyuncu değişiklik hakkını ise 90 6. dakikada Tolga Ciğerci'nin yerine Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürerek kullandı.



- Hasan Ali bu sezon ilk kez forma giydi



Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde ilk kez forma giydi.

Hasan Ali, derbinin 90 6. dakikasında Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli futbolcu, Fenerbahçe'nin sezon öncesinde katıldığı Audi Cup'ta Bayern Münih ile oynanan mücadelede sakatlanmıştı.



- Emre Belözoğlu ilk sarı kartını gördü



Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, bu sezon ilk sarı kartını Galatasaray derbisinde gördü.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan deneyimli futbolcu, mücadelenin 75. dakikasında Emre Mor'a faul yaptı. Hakem Cüneyt Çakır, Emre'ye sarı kart gösterdi.



- Altay'dan başarılı performans



Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Galatasaray derbisinde gösterdiği performansla dikkati çekti.

Özellikle maçın ilk yarısında yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapatan 21 yaşındaki file bekçisi, maçın öne çıkan isimlerinden oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Muric'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

22. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır direk dibinde topu kornere çıkardı.

29. dakikada Falcao'nun topuk pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Lemina'nın müsait durumdaki şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Derbinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

53. dakikada Emre Belözoğlu sağ taraftan korneri paslaşarak kullandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kruse rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

63. dakikada Kruse soldan topu ortaladı, savunmadan seken meşin yuvarlağı ceza yayı önünde Deniz Türüç bekletmeden kaleye gönderdi. Top üstten dışarı gitti.

90 6. dakikada Muric'in sağdan uzun pasına hareketlenen Kruse kafa vuruşuyla topu Muslera'nın üzerinden aşırttı. Boş kaleye giden topu savunma son anda uzaklaştırdı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina (Dk. 60 Ömer Bayram), Nzonzi, Feghouli (Dk. 68 Emre Mor), Belhanda, Babel, Falcao (Dk. 90 2 Adem Büyük)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla (Dk. 46 Deniz Türüç - Dk. 90 2 Tolgay Arslan), Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci (Dk. 90 6 Hasan Ali Kaldırım), Vedat Muric

Sarı kartlar: Dk. 75 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Dk. 78 Marcao, Dk. 82 Mariano (Galatasaray)

Karşılaşma öncesinde dostluk ateşini Abdurrahim Albayrak yaktı!

Galatasaray Kulübü 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe takım otobüsünü karşıladı. Sarı lacivertli takımı Türk Telekom Stadyumu girişinde Abdurrahim Albayrak karşılarken sarı kırmızılı yönetici, otobüsü park etmeye çalışan otobüs şöförünün yanına giderek yanağını okşarken Albayrak, Fenerbahçe takımını da soyunma odasına girmeden karşıladı.

Fatih Terim sürprize imza atmadı

Tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında dinlendirdiği ve ilk 11'de yer vermediği Feghouli, Falcao, Lemina ve Mariano'yu derbide sahaya sürdü. Fatih Terim, teknik adam orta sahada da tercih hakkını Mario Lemina'dan yana kullandı.

Kontenjana Seri ve Andone takıldı!

12 yabancı kısıtı nedeniyle Galatasaray'da hangi futbolcuların tribüne gönderileceği merak konusu olmuştu. Teknik Direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ini yabancı oyunculardan oluştururken kulübeye ise Ryan Donk'u aldı.

Tecrübeli teknik adam Donk'u hem stoper hem de orta sahada hamle oyuncusu olarak kullanabileceği için Hollandalı futbolcusunu kadroya aldı. Florin Andone ve Jean Michael Seri ise Fenerbahçe derbisinde kontenjana takıldı, kadroda yer almadı.

Bu kez koreografi yapılmadı...

Koreografi sürprizi yüksek maliyet nedeni ile iptal oldu! Galatasaray tribünlerinin Fenerbahçe derbileri öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda düzenli olarak yaptığı koreografi şovu dün gece gerçekleşmedi.

Sarı kırmızılı tribünlerin yapmayı planladığı koreografinin maliyetinin 120 bin TL olması nedeniyle karşılaşma öncesi bu gelenek gerçekleşemedi.

Küfürler yakışmadı!

Karşılaşma öncesinde iki takım tribünleri de dakikalarca süren sinkaflı tezahüratlara imza attı.

Türk Telekom Stadyumu'nda yer alan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e küfürlü tezahürat yaparken, karşılaşma saati yaklaştıkça artan sarı kırmızılı tribünler de sarı lacivertlilere ve başkan Ali Koç'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.

YANAL’DAN DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen haftaki Ankaragücü maçına göre birkaç değişikliğe imza attı. Yanal, sağ bekte Ozan’ın yerine Isla’ya görev verirken Ozan’ı ise Deniz Türüç yerine sağ açığa çekti. Ankaragücü karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Rami yerine Jailson formayı kaptı. Geçen maç orta alanda görev yapan Tolga Ciğerci, sakatlanan Rodrigues’in mevkisi sol açığa çekildi. Orta sahada Tolga’dan boşalan yere ise kaptan Emre geldi.

HASAN ALİ KADRODA

Fenerbahçe’de uzun süredir sakatlık yaşayan ancak hafta başından itibaren takımla çalışmaya başlayan Hasan Ali Kaldırım, maç kadrosuna girdi.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ KAPALI GİŞE

TÜRK Telekom Stadyumu’nda Fenerbahçe deplasman tribünü kapalı gişeydi. Sarı lacivertli taraftarlar, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde yaşamını yitiren taraftar Koray Şener’i andı ve maç boyunca tezahüratlarla takımına destek oldu.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe deplasman tribününde üzerinde, “Kalbimizdesin 1996 - ∞” yazan Koray Şener pankartı açıldı. Galatasaray taraftarları da uzun süre, “Koray Şener” diye tempo tuttu.