Galatasaray farka gidebilirdi; ama...

Galatasaray ilk yarıyı daha farklı galip bitirebilirdi; ama... Garry Rodrigues iki, Tolga ise bir pozisyonda şut çekmek yerine pas vermeyi tercih etseydi Galatasaray'ın gol değil golleri bulması içten bile değildi! İlk 3 haftanın kahramanları attıkları gollerin etkisi ile bencil davranıp şut çekerek hata yaptı! Tolga ve Rodrigues'in ikinci yarıda bu pas tercihlerini iyi kullanması gerekli.

Galatasaray ilk yarının büyük bölümünde oyunu yine domine edip baskı kurdu. Ancak Galatasaray orta sahası ve kanatları Gomis'i istediği toplarla buluşturamadı.

Galatasaray'ın ikinci yarıda Gomis üzerine hücum organizasyonlarını kurması ve Fransız yıldızı beslemesi gerekli. Belhanda'nın da vites artırıp ofansta daha fazla sorumluluk alması şart...

Kasımpaşa maçın başında da dediğim gibi kolay kolay oyun disiplininden kopmayan bir ekip... Galatasaray baskı kurduğunda oyunu soğutmaya çalıştılar.

Özellikle kaleci Ramazan daha ilk yarıda zamana oynamaya başladı. Aynı zamanda Kasımpaşa ilk yarıda 2-3 kez kontratağa iyi çıktı ancak ofsayte takıldı. Galatasaray savunmasının arkaya atılan toplara dikkat etmesi gerekli.

Yoksa Kasımpaşa baskıya karşın beklenmedik bir anda kontrataktan golü bulabilecek potansiyele sahip...

Bu baskıyı kurduğu zaman kolay kolay hiçbir takım direnemez. Vakit geçirip zaman çalıp oyunu soğutmaya çalıştılar.

Tolga Rodrigues hatalı tercihler... Şut yerine pas vermeyi düşünseler gol gelebilirdi. İlk 3 haftanın yıldız isimi Gomis topla buluşturulamadı. Belhanda kritik hatalar yapıyor. Düzelmesi gerekli. Kasımpaşa'da araya atılan toplar tehlike yaratıyor. Kontraattağa iyi çıkıyorlar.