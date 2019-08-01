Galatasaray, Falcao'ya bir adım daha yaklaştı
Yılın transferinin gerçekleşme olasılığı iyice yükseldi.
Galatasaray, yıllık 5.5 milyon Euro’ya anlaştığı Radamel Falcao için sponsor formülünü devreye soktu. Başkan Mustafa Cengiz’in görüştüğü NEF firması, maliyetin 1.5 milyon Euro’sunu üstlenme sözü verdi. Sarı kırmızılı yetkililer, dün elleri daha güçlenmiş olarak Monaco Kulübü yetkilileri ile bonservis için masaya oturdu.
Galatasaraylıların transfer olasılığını “Yüzde 70” olarak gördüğü Radamel Falcao, yaşanan sürpriz gelişme ile Florya’ya iyice yaklaştı. Kolombiyalı golcü ile sezon başına 5.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllığına söz kesen sarı kırmızılı kulüp, dünyaca ünlü golcü için sponsor da buldu. Falcao’nun transferi için yoğun çaba harcayan başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler, golcünün bir an önce imza atması adına sponsor formülünü devreye sokmak üzere geçtiğimiz salı akşamı NEF İnşaat Firması Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ile görüştü.
G.Saray kasasından daha az para çıkacak
G.Saray’ın geçen yıl forma göğüs sponsoru olan NEF firmasından sarı kırmızılı yönetim, yılın transferi için mali destek istedi. NEF de Falcao transferi için sponsor olmayı kabul etti, katkı sözü verdi. Erden Timur, Başkan Cengiz’e bu transfer için finansal açıdan destek vereceklerini belirtirken, alınan bilgilere göre opsiyon dışındaki, yani sözleşmenin 2 yıllık sürecinde NEF, Falcao’nun maliyetinin 1.5 milyon Euro’luk kısmını üstlenecek. Bu gelişme ile Galatasaray’ın Falcao için yükleneceği maliyet ciddi oranda aşağı çekilecek.
Ahmet Bulut ile Jorge Mendes ikna etmeye çalışıyor
Sponsor desteği ile eli daha çok güçlenen Galatasaray, artık Fransa’dan gelecek habere kilitlendi. Menajer Ahmet Bulut ile Jorge Mendes, Falcao için 3 milyon Euro bonservis ücreti isteyen Monaco Kulübü ile masaya oturdu. Galatasaray’a, Falcao’yu bedelsiz çıkarma sözü veren menajer Mendes, Fransızları da ikna etmeyi başarırsa Kolombiyalı golcü için seri adımlar atacak. Sarı kırmızılıların hedefi, önümüzdeki günlerde daha hızlı yol kat ederek Radamel Falcao transferini bu hafta bitirmek.
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