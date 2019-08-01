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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
01.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Galatasaray, Falcao'ya bir adım daha yaklaştı

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Galatasaray, Falcao'ya bir adım daha yaklaştı

Yılın transferinin gerçekleşme olasılığı iyice yükseldi.

Galatasaray, yıllık 5.5 milyon Euro’ya anlaştığı Radamel Falcao için sponsor formülünü devreye soktu. Başkan Mustafa Cengiz’in görüştüğü NEF firması, maliyetin 1.5 milyon Euro’sunu üstlenme sözü verdi. Sarı kırmızılı yetkililer, dün elleri daha güçlenmiş olarak Monaco Kulübü yetkilileri ile bonservis için masaya oturdu.

Galatasaraylıların transfer olasılığını “Yüzde 70” olarak gördüğü Radamel Falcao, yaşanan sürpriz gelişme ile Florya’ya iyice yaklaştı. Kolombiyalı golcü ile sezon başına 5.5 milyon Euro’dan 2+1 yıllığına söz kesen sarı kırmızılı kulüp, dünyaca ünlü golcü için sponsor da buldu. Falcao’nun transferi için yoğun çaba harcayan başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler, golcünün bir an önce imza atması adına sponsor formülünü devreye sokmak üzere geçtiğimiz salı akşamı NEF İnşaat Firması Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur ile görüştü.

G.Saray kasasından daha az para çıkacak

G.Saray’ın geçen yıl forma göğüs sponsoru olan NEF firmasından sarı kırmızılı yönetim, yılın transferi için mali destek istedi. NEF de Falcao transferi için sponsor olmayı kabul etti, katkı sözü verdi. Erden Timur, Başkan Cengiz’e bu transfer için finansal açıdan destek vereceklerini belirtirken, alınan bilgilere göre opsiyon dışındaki, yani sözleşmenin 2 yıllık sürecinde NEF, Falcao’nun maliyetinin 1.5 milyon Euro’luk kısmını üstlenecek. Bu gelişme ile Galatasaray’ın Falcao için yükleneceği maliyet ciddi oranda aşağı çekilecek.

Ahmet Bulut ile Jorge Mendes ikna etmeye çalışıyor

Sponsor desteği ile eli daha çok güçlenen Galatasaray, artık Fransa’dan gelecek habere kilitlendi. Menajer Ahmet Bulut ile Jorge Mendes, Falcao için 3 milyon Euro bonservis ücreti isteyen Monaco Kulübü ile masaya oturdu. Galatasaray’a, Falcao’yu bedelsiz çıkarma sözü veren menajer Mendes, Fransızları da ikna etmeyi başarırsa Kolombiyalı golcü için seri adımlar atacak. Sarı kırmızılıların hedefi, önümüzdeki günlerde daha hızlı yol kat ederek Radamel Falcao transferini bu hafta bitirmek.

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