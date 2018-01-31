Galatasaray evinde Seramiksan'ı yendi

Salon: Galatasaray Park
Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç
Galatasaray: Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan Demir Güler, Seda Aslanyürek, Jack (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Bihter Dumanoğlu, Nursevil Aydınlar, Kosheleva)
Seramiksan: Malasevic, Sinem Yıldız, Meryem Boz, Bayramova, Krsmanovic, Sıla Çalışkan (Sedef Sazlıdere, Ceyda Demirhan)
Setler: 25-22, 25-20, 24-26, 22-25, 15-11
Süre: 116 dakika (25, 24, 27, 26, 14)
Birinci sete Galatasaray, iyi başladı. Neslihan ve Jack’ın sayılarıyla teknik molayı 12-10 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, Seda'nın sayısıyla seti 25-22 kazandı.
Galatasaray, ikinci sette de etkili ataklarını sürdürdü. Ev sahibi takım, Neslihan'ın smaç servisleriyle sayılar buldu ve teknik molaya 12-9 önde girdi. File üstü başarısını da eline geçiren Galatasaray, seti 25-20 kazanarak 2-0 öne geçti.
Üçüncü sette karşılıklı sayılarla süren oyunda Galatasaray, teknik molaya 12-11 önde gitmesini bildi. Oyundan kopmayan ve 23-23 beraberliği sağlayan Seramiksan, seti 26-24 aldı.
Seramiksan, dördüncü sette de üstün bir oyun sergiledi. Meryem'in etkili ataklarıyla sayı üreten konuk ekip, teknik molayı 12-7 önde geçti. Seti de 25-22 alan Seramiksan maçta 2-2 beraberliği sağladı.
Tie-break setinde daha az hata yapan ve rakibine 15-11 üstünlük sağlayan Galatasaray, karşılaşmayı 3-2 kazandı.