Galatasaray evinde kükredi! 6 gol...

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Gençlerbirliği'nin golünü 84. dakikada Scekic atarken ev sahibi Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Mariano, 43. dakikada Maicon, 46. dakikada Gomis ve 50. dakikada Tolga Ciğerci kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 26 yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Gençlerbirliği 8 puanda ve düşme potasında kaldı.



MAÇIN GOL DAKİKALARI

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Gomis, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mariano'yu gördü. Bu futbolcu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0

42. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Sol taraftan kazanılan serbest vuruşu kullanan Belhanda'nın yaptığı ortada, ceza sahasında Maicon kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu.

TUDOR 3'LÜ SAVUNMAYA DÖNDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Gençlerbirliği karşısına 3-5-2 sistemiyle çıktı. Savunmada Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi Serdar Aziz, Jason Denayer, Maicon üçlüsüyle çıkan Hırvat çalıştırıcı, bu sezon ilk kez Eren Derdiyok'a da ilk 11'de şans verdi. Sarı-kırmızılı ekip sahaya, Muslera, Maicon, Serdar, Denayer, Mariano, Tolga, Fernando, Rodrigues, Belhanda, Gomis, Eren ilk 11'iyle çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 2 DEĞİŞİKLİK

Öte yandan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, Ankara ekibinin son oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ousmane Ndiaye yerine Luccas Claro'ya şans verirken, kırmızı kart gören Zeki Yavru'nun yerine ise Diallo Guidileye'yi ilk 11'de sahaya sürdü.



GALATASARAY ÜSTÜN

Bu iki ekip bugüne kadar 92 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki mücadelelerde Galatasaray 51, Gençlerbirliği ise 21 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 20 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.



U21'DE KAZANAN GALATASARAY

U21 Ligi 11'inci hafta karşılaşmasında Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 4-1'lik skorla mağlup etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini Ahmet Sivri (3) ve Tarık Baydemir kaydetti.