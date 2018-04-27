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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
27.04.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Galatasaray evinde kazanıyor, Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor!

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Galatasaray evinde kazanıyor, Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak derbi mücadelesi öncesinde Galatasaray'ın iç saha maçlarındaki başarılı performansı ile Beşiktaş'ın deplasman karnesindeki zayıflığı dikkati çekiyor.

Bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı 15 maçın 14'ünde rakiplerine üstünlük kuran ve sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, yalnızca Fenerbahçe'yi konuk ettiği ve golsüz sona eren derbide puan kaybetti.

Beşiktaş ise bu sezon deplasmanlarda taraftarlarının beklentisini karşılayamadı.
Siyah-beyazlı ekip ligde geride kalan 30 haftada, 15 deplasman mücadelesine çıkarken bu maçlarda 6 kez sahadan galip ayrıldı. Dış saha maçlarında 4 kez ev sahibi ekiplere yenilen Beşiktaş, 5 maçta da rakipleriyle berabere kaldı ve 22 puan kaybetti.

GALATASARAY EVİNDE DOLUDİZGİN

Topladığı 63 puanın 43'ünü iç sahadaki sonuçlarıyla elde eden Galatasaray, bu sezon şu ana kadar kaydettiği 68 golün 42'sini Türk Telekom Stadı'nda attı. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte kalesinde sadece 9 gol görürken 8 maçta rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

İç saha maçlarında 2,8 gol ortalaması tutturan sarı-kırmızılı ekip, evinde en farklı galibiyetini ise Bursaspor'u 5-0 yenerek elde etti.
Deplasmanlarda sıkıntılı bir sezon geçiren Beşiktaş ise dış sahalarda attığı 22 gole karşılık 16 gol yedi.

Siyah-beyazlı ekip deplasmanda en farklı galibiyetini ise 29. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 yenerek aldı. Beşiktaş 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

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BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA "HIRÇIN"

Deplasman maçlarında sıkıntılı bir sezon geçiren Beşiktaş, dış saha müsabakalarında sinirlerine hakim olamadı.
Bu sezon toplam 5 kırmızı kart gören siyah-beyazlı futbolcular, oyundan ihraç edildikleri bütün maçları deplasmanda yaşadı.

Siyah-beyazlıların, 6. haftada Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadıkları derbide 2 oyuncusu kırmızı kartla oyun dışında kalırken Oğuzhan Özyakup maçın ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Galatasaraylı oyuncular ise bu sezon gördükleri 5 kırmızı kartın 3'ünü kendi seyircileri önünde yaşadı.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA SKORU LEHİNE ÇEVİREMİYOR

Bu sezon deplasmanda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışına 2. sıradan devam eden siyah-beyazlı ekip, puan kaybettiği maçlardan üçünde ilk golü bulmasına rağmen 90 dakikayı 3 puanla kapatamadı.

Kasımpaşa, Bursaspor, Konyaspor maçlarında ilk golü bularak öne geçen Beşiktaş, 3 takımla da berabere kalarak toplam 6 puan yitirdi. Siyah-beyazlı ekip buna karşın sadece Antalyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı çevirdi ve rakibini 2-1 mağlup etti.

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