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Basketbol
AA
25.12.2019 - 21:10, Son Güncelleme:

Galatasaray evinde Hatay'a şans tanımadı

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Galatasaray evinde Hatay'a şans tanımadı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 105-96 yendi.

Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Sami Özel, Mehmet Onur Sönmez, Halil Erkoç
Galatasaray: Meltem Yıldızhan 4, Işıl Alben 11, Stankovic 4, Hartley 31, Macaulay 25, Funda Nakkaşoğlu, Şerife Alperi Onar 3, Sude Yılmaz 5, Sinem Ataş, Tilbe Şenyürek 22, İnci Güçlü
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 8, Peters 22, Hülya Çoklar, Abdelkader 37, Melike Tuğba Oral 5, Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 13
1. Periyot: 23-21
Devre: 44-46
3. Periyot: 70-67
5 Faulle Çıkan: 33.18 Sude Yılmaz (Galatasaray) 

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Galatasaray evinde Hataya şans tanımadı


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