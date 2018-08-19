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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
Ali Naci KÜÇÜK - DHA / Fotoğraflar: Süleyman ARAT / Adem KABAYEL
19.08.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Galatasaray evinde Göztepe'yi yendi!

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Galatasaray evinde Göztepe'yi yendi!

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Türk Telekom Arena'da oynanan mücadele ev sahibi Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Onyekuru kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6'ya yükseltirken Göztepe bu sezon Süper Lig'de henüz puanla tanışamadı.

Stat: Türk Telekom 
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan 
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Nagatomo, Donk (Dk. 72 Selçuk İnan), Fernando, Sinan Gümüş (Dk. 61 Emre Akbaba), Belhanda, Onyekuru, Eren Derdiyok (Dk. 46 Gomis) 
Göztepe: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Gassama, Reis, Titi, Traore, Alpaslan Öztürk, Borges, Tayfur Bingöl (Dk. 89 Berkan Emir), Halil Akbunar (Dk. 83 Ngando), Yasin Öztekin (Dk. 73 Gouffran), Deniz Kadah 
Gol: Dk. 42 Onyekuru (Galatasaray) 
Sarı kartlar: Dk. 33 Yasin Öztekin, Dk. 90 1 Traore (Göztepe), Dk. 60 Belhanda, Dk. 61 Mariano, Dk. 70 Donk, Dk. 72 Nagatomo (Galatasaray) 

Galatasaray evinde Göztepeyi yendi


MAÇIN GOL DAKİKASI
42. dakikada Galatasaray öne geçti. Göztepe'nin kullandığı kornerde hızlı çıkan ev sahibi takımda orta sahada Onyekuru pasını Fernando'ya verdi ve koşusuna devam etti. Brezilyalı futbolcu da bekletmeden meşin yuvarlağı Onyekuru'nun koşu yoluna gönderdi. Savunma arkasında topla buluşan Nijeryalı futbolcu, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci Mehmet Göktüğ Bakırbaş'ın üzerinden aşırtarak filelerle buluşturdu: 1-0. 

MAÇTAN NOTLAR
TÜRK TELEKOM STADI'NDA YENİ SEZONUN İLK MAÇI
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan son şampiyon Galatasaray, stadında da sezonun açılışını Göztepe ile yaptı. Sarı kırmızılılar geçen sezon ligde evinde çıktığı 17 maçın 16'sını kazanmış ve birinde berabere kalmıştı.

EMRE AKBABA İLK KEZ KADRODA
4 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Aytemiz Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba, Göztepe maçına yedek kulübesinde başladı. Taraftarlar maç öncesi yıldız oyuncuyu yanlarına çağırarak destek oldular.

TERİM'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin ilk haftasında oynadığı MKE Ankaragücü maçının kadrosundan 2 değişikliğe gitti. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'i kadroya almayan deneyimli teknik adam, Serdar'ın yerine Ahmet Çalık, Rodrigues'in yerine ise Younes Belhanda'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicpn, Ahmet, Nagatomo, Fernando, Donk, Sinan, Belhanda, Onyekuru, Eren ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray evinde Göztepeyi yendi

MAÇA YOĞUN İLGİ
Galatasaray'ın Göztepe ile oynayacağı mücadeleye taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Geç saate rağmen maçın oynandığı Türk Telekom Stadyumu'nu hınca hınç dolduran iki takım taraftarları, maç boyunca takımlarına destek oldular. 

HAKAN BALTA'YA PLAKET
Galatasaray Kulübü, futbolu bırakma kararı alan deneyimli isim Hakan Kadir Balta'ya plaket takdim etti. Göztepe mücadelesi öncesi gerçekleştirilen törende Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Hakan Balta'ya plaketini verdi. Sarı kırmızılı taraftarlar Hakan Balta'yı tribünlere davet ederek sevgi gösterilerinde bulundu.

Galatasaray'da toplu imza töreni!Galatasaray Kulübü yeni transferleri Emre Akbaba, Muğdat Çelik, Henry Onyekuru ve Yuto Nagatomo için imza töreni düzenledi. Törende konuşan yeni transfer Emre Akbaba, "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için inanılmaz mutluyum" dedi.
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Galatasaray evinde Göztepeyi yendi

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