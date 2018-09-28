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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Ali Naci KÜÇÜK / DHA
28.09.2018 - 18:20, Son Güncelleme:

Galatasaray evinde Erzurumspor'u Maicon ile geçti!

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Galatasaray evinde Erzurumspor'u Maicon ile geçti!

Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray sahasında BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Galatasaray'a glaibiyeti getiren golü 74. dakikada Maicon kaydetti. Galatasaray bu sonucun ardından puanını 15'e yükseltip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, BB Erzurum 2 puanda kaldı.

Stat: Türk Telekom 
Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç 
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Donk (Dk. 65 Onyekuru), Ndiaye, Emre Akbaba (Dk. 38 Fernando), Feghouli (Dk. 83 Yunus Akgün), Rodrigues, Eren Derdiyok 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Acka, Lokman Gör, Leo, Scuk, Kone, Sunu (Dk. 70 Erhan Çelenk), İbrahim Akdağ (Dk. 75 Taylan Antalyalı), Emrah Başsan (Dk. 89 Osman Şahin), Munsy 
Gol: Dk. 74 Maicon (Galatasaray) 
Sarı kartlar: Dk. 45 1 Ömer Bayram, Dk. 71 Fernando, Dk. 90 1 Mariano (Galatasaray), Dk. 49 Kone, Dk. 62 Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) 

MAÇIN GOL DAKİKASI
74. dakikada Galatasaray, müsabakada öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Maicon, kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yakın direğin yanından ağlara gitti: 1-0. 

MAÇTAN NOTLAR
TERİM'İN GALATASARAY İLE 300'ÜNCÜ LİG MAÇI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 300'üncü lig maçına BB Erzurumspor karşısında çıktı. Sarı kırmızılı takımla BB Erzurumspor mücadelesine kadar 299 lig maçına çıkan deneyimli teknik adam, bu maçların 196'sını kazanırken, 65'inde berabere kaldı, 38'inde ise mağlup oldu.

FEGHOULI BU SEZON İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, BB Erzurumspor'a karşı ilk 11'de yer alarak bu sezon ilk kez 11'de forma giydi. Feghouli, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligde oynadığı 6 ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tek maçta ilk 11'de forma giyememişti.

GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta müsabakasının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Savunmada Ozan Kabak yerine tedavi süreci sona eren Maicon, Yuto Nagatomo yerine ise sezon başında takıma katılan Ömer Bayram'a şans veren Terim, orta sahada Fernando'yu yedek soyundurdu ve Ryan Donk'a yeniden ilk 11'de şans verdi. Sinan Gümüş yerine bu sezon ilk kez Sofiane Feghouli'ye ilk 11'de şans veren tecrübeli çalıştırıcı, Henry Onyekuru yerine ise Eren Derdiyok'u tek santrfor olarak sahaya sürdü. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer Bayram, N'Diaye, Donk, Feghouli, Emre, Rodrigues, Eren ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray evinde Erzurumsporu Maicon ile geçti


GALATASARAY TRİBÜNLERİNDEN ANLAMLI HAREKET!
Sarı kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde rakibi Erzurum BB için hem pankart açtı hem de tezahürat yaptı. Galatasaray tribününde önce " Süper Lige hoşgeldin Erzurumspor" pankartı açıldı. Sarı kırmızılı taraftarlar daha sonra santra öncesinde " Erzurum buraya" tezahüratları ile rakip takımı tribünlere çağırdı. Ve Erzurum BB oyuncuları da Galatasaray taraftarlarının bu çağrısına alkışlarla karşılık verdi

ERZURUM EKİBİNDE TEK DEĞİŞİKLİK VAR
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında alınan MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından teknik direktör Mehmet Kısaparmak ile yollar ayrılırken, Mehmet Özdilek ile prensip anlaşmasına varıldı. Mehmet Özdilek sözleşme işlemlerinin maça yetiştirilememesinden ötürü Galatasaray mücadelesinde takımının başında sahaya çıkamazken, antrenör Adem Çağlayan takımı yöneten isim oldu.

Çağlayan, Galatasaray karşısında MKE Ankaragücü ile oynanan maçın ilk 11'inden tek değişikliğe gitti ve stoperde Egemen Korkmaz yerine Stephane Acka'ya şans verdi. BB Erzurumspor sahaya; Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Schwechlen, Kone, Scuk, İbrahim, Sunu, Emrah, Munsy ilk 11'i ile çıktı.

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN LENNART THY'A PLAKET
Galatasaray Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde FIFA Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde 'Fair Play Ödülü'ne layık görülen BB Erzurumsporlu futbolcu Lennart Thy'a plaket verdi. Teknik direktör Fatih Terim tarafından takdim edilen plaketi alan Thy'ı sarı kırmızılı taraftarlar da alkışlarla tebrik etti.

Lennart Thy, geçtiğimiz Mart ayında ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunmuş ve bu yüzden FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Galatasaray evinde Erzurumsporu Maicon ile geçti

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