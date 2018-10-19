Galatasaray evinde Bursaspor ile berabere kaldı
Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekip puan kaybına rağmen liderliğini korudu.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Bursaspor'un golünü 63. dakikada penaltı vuruşunu Muslera kurtarırken dönen topu tamamlayan Aytaç Kara atarken ev sahibi Galatasaray'ın golünü 77. dakikada Eren Derdiyok kaydetti.
Sarı kırmızılı ekip 3 değişiklik hakkını sakatlıklara harcaman zorunda kaldı. 20. dakikada Serdar Aziz'in yerine Maicon 21. dakikada Feghouli'nin yerini Eren Derdiyok ve Fernando'nun yerine Selçuk İnan dahil oldu.
Bu sonucun ardından Galatasray puanını 19'a yükseltip liderliğini korurken, Bursaspor da puanını 9'a yükseltti.
MAÇTAN NOTLAR
YOĞUN TEDAVİ KARŞILIĞINI VERDİ, 3 YILDIZ YETİŞTİ!
Milli Takım kamplarından sakatlık yaşayarak dönen Garry Rodrigues, Belhanda ve Ryan Donk'dan Galatasaray'a iyi haber geldi. Sağlık Kurulunun yoğun tedavi uyguladığı ve Teknik Direktör Fatih Terim'in karşılaşmaya yetiştirilmesini istediği 3 futbolcu da dün forma giyecek duruma geldi.Terim, Belhanda ve Rodrigues'e ilk 11'de şans verdi.
TEK İDMANLA SAHAYA ÇIKTILAR!
Galatasaray'da Milli Takım kamplarından dönen 4 futbolcu, Bursaspor karşılaşmasına sadece tek idmana katılarak görev aldı. Kaleci Muslera, Belhanda, Feghouli ve Rodrigues sarı kırmızılı takımın yalnızca karşılaşmadan bir gün önce yaptığı son taktik idmanında yer alıp Bursaspor maçında görev aldı.
EREN DERDİYOK KULÜBEDE, SİNAN FORVETTE!
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, beklendiği gibi forvette tercih hakkını Sinan Gümüş'ten yana kullandı. Erzurum BB maçında geçirdiği hafif sakatlık sonrasında Porto deplasmanında ağrıları olduğunu belirterek forma giyemeyen Eren Derdiyok, dün kulübede yer aldı. Terim forvette Porto, Antalyaspor maçlarından sonra 3.kez Sinan Gümüş'e şans verdi.
Galatasaray taraftarı Bursasporlulara gönderme yaparcasına tribünlere ilk olarak Serdar Aziz'i çağırdı. Serdar Aziz, sarı kırmızılı tribünlere gittiğinde alt yapısından yetiştiği Bursaspor taraftarları eski kaptanlarını ıslıkladı.
TERİM, U21 MAÇINI İZLEDİ
Galatasaray Futbol Akademisi'ni yakın takibe alan ve alt yapıya önem veren Teknik Direktör Fatih Terim, dün ilk önce gençleri mercek altına aldı. Terim, Florya Metin Oktay Tesislerinde U21 takımlarının karşılaştığı ve sarı kırmızılıların Bursaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı izledi.
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