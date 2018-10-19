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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.10.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

Galatasaray evinde Bursaspor ile berabere kaldı

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Galatasaray evinde Bursaspor ile berabere kaldı

Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Galatasaray sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekip puan kaybına rağmen liderliğini korudu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Bursaspor'un golünü 63. dakikada penaltı vuruşunu Muslera kurtarırken dönen topu tamamlayan Aytaç Kara atarken ev sahibi Galatasaray'ın golünü 77. dakikada Eren Derdiyok kaydetti.

Sarı kırmızılı ekip 3 değişiklik hakkını sakatlıklara harcaman zorunda kaldı. 20. dakikada Serdar Aziz'in yerine Maicon 21. dakikada Feghouli'nin yerini Eren Derdiyok ve Fernando'nun yerine Selçuk İnan dahil oldu.

Bu sonucun ardından Galatasray puanını 19'a yükseltip liderliğini korurken, Bursaspor da puanını 9'a yükseltti.

MAÇTAN NOTLAR
YOĞUN TEDAVİ KARŞILIĞINI VERDİ, 3 YILDIZ YETİŞTİ!
Milli Takım kamplarından sakatlık yaşayarak dönen Garry Rodrigues, Belhanda ve Ryan Donk'dan Galatasaray'a iyi haber geldi. Sağlık Kurulunun yoğun tedavi uyguladığı ve Teknik Direktör Fatih Terim'in karşılaşmaya yetiştirilmesini istediği 3 futbolcu da dün forma giyecek duruma geldi.Terim, Belhanda ve Rodrigues'e ilk 11'de şans verdi.

TEK İDMANLA SAHAYA ÇIKTILAR!
Galatasaray'da Milli Takım kamplarından dönen 4 futbolcu, Bursaspor karşılaşmasına sadece tek idmana katılarak görev aldı. Kaleci Muslera, Belhanda, Feghouli ve Rodrigues sarı kırmızılı takımın yalnızca karşılaşmadan bir gün önce yaptığı son taktik idmanında yer alıp Bursaspor maçında görev aldı.

EREN DERDİYOK KULÜBEDE, SİNAN FORVETTE!
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, beklendiği gibi forvette tercih hakkını Sinan Gümüş'ten yana kullandı. Erzurum BB maçında geçirdiği hafif sakatlık sonrasında Porto deplasmanında ağrıları olduğunu belirterek forma giyemeyen Eren Derdiyok, dün kulübede yer aldı. Terim forvette Porto, Antalyaspor maçlarından sonra 3.kez Sinan Gümüş'e şans verdi.

Galatasaray taraftarı Bursasporlulara gönderme yaparcasına tribünlere ilk olarak Serdar Aziz'i çağırdı. Serdar Aziz, sarı kırmızılı tribünlere gittiğinde alt yapısından yetiştiği Bursaspor taraftarları eski kaptanlarını ıslıkladı.

TERİM, U21 MAÇINI İZLEDİ
Galatasaray Futbol Akademisi'ni yakın takibe alan ve alt yapıya önem veren Teknik Direktör Fatih Terim, dün ilk önce gençleri mercek altına aldı. Terim, Florya Metin Oktay Tesislerinde U21 takımlarının karşılaştığı ve sarı kırmızılıların Bursaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı izledi.

Galatasaray evinde Bursaspor ile berabere kaldı

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