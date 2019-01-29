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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
29.01.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Galatasaray Espor ligde fırtına gibi esiyor

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Galatasaray Espor ligde fırtına gibi esiyor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde ezberler bozulmaya devam ediyor.

Bu sezon lige yeni katılan takımlar arasında yer alan Galatasaray Espor, ikinci haftayı da kayıpsız geçerek bir sürprize imza attı ve dörtte dört yaparak tek başına liderlik koltuğuna oturdu.

Vadide derbi rüzgarı esti

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde sürprizlerle dolu bir hafta geride kaldı. Haftanın derbisi, geçtiğimiz haftanın iki namağlup takımı Galatasaray Espor ve Beşiktaş arasında gerçekleşti.Efsanelerin derbisinde gülen taraf, geniş şampiyon havuzuyla dikkat çeken Galatasaray Espor oldu. HWA Gaming karşısında da oyunun kontrolünü bir an olsun elinden bırakmayan sarı kırmızılı ekip, galibiyet serisini 4 maça çıkartarak zirveye yerleşti.

Ligin tecrübeli ve iddialı ekiplerinden Bahçeşehir SuperMassive bu hafta ilk yenilgisini aldı ve Royal Youth ekibiyle birlikte ikinci sırayı paylaştı. Kış mevsimi macerası inişli çıkış olarak devam eden 1907 Fenerbahçe Espor, ligde beklentilerin üstüne çıkan takımlardan biri olan Doğuş Üni Aurora, ikide iki yapan Dark Passage ve Beşiktaş, 2 puanla ligin orta sıralarını paylaştı. Ligin yaş ortalaması en düşük kadrosuna sahip HWA Gaming ve ligde henüz bekleneni veremeyen GALAKTICOS birer puanla 8. sırayı paylaşırken, mağlubiyet serisi dört maça çıkan Bursaspor Esports tablonun en alt sırasında kendine yer buldu.

Galatasaray Espor ligde fırtına gibi esiyor

Her gün 1.000’den fazla genç, Riot Games Espor Sahnesi’ne akın etti!

İki hafta boyunca toplam 4.000’den fazla Espor tutkunu Riot Games Espor Sahnesi'ne akın ederek Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçlarını canlı olarak izledi.Oyuncu ve sunucularla tanışmak, lig heyecanına canlı olarak tanıklık etmek isteyenler için Riot Games Espor Sahnesi her lig gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. VFŞL'de 3. hafta karşılaşmaları 2 ve 3 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray Espor ligde fırtına gibi esiyor

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