Galatasaray Espor ligde fırtına gibi esiyor
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde ezberler bozulmaya devam ediyor.
Bu sezon lige yeni katılan takımlar arasında yer alan Galatasaray Espor, ikinci haftayı da kayıpsız geçerek bir sürprize imza attı ve dörtte dört yaparak tek başına liderlik koltuğuna oturdu.
Vadide derbi rüzgarı esti
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde sürprizlerle dolu bir hafta geride kaldı. Haftanın derbisi, geçtiğimiz haftanın iki namağlup takımı Galatasaray Espor ve Beşiktaş arasında gerçekleşti.Efsanelerin derbisinde gülen taraf, geniş şampiyon havuzuyla dikkat çeken Galatasaray Espor oldu. HWA Gaming karşısında da oyunun kontrolünü bir an olsun elinden bırakmayan sarı kırmızılı ekip, galibiyet serisini 4 maça çıkartarak zirveye yerleşti.
Ligin tecrübeli ve iddialı ekiplerinden Bahçeşehir SuperMassive bu hafta ilk yenilgisini aldı ve Royal Youth ekibiyle birlikte ikinci sırayı paylaştı. Kış mevsimi macerası inişli çıkış olarak devam eden 1907 Fenerbahçe Espor, ligde beklentilerin üstüne çıkan takımlardan biri olan Doğuş Üni Aurora, ikide iki yapan Dark Passage ve Beşiktaş, 2 puanla ligin orta sıralarını paylaştı. Ligin yaş ortalaması en düşük kadrosuna sahip HWA Gaming ve ligde henüz bekleneni veremeyen GALAKTICOS birer puanla 8. sırayı paylaşırken, mağlubiyet serisi dört maça çıkan Bursaspor Esports tablonun en alt sırasında kendine yer buldu.
Her gün 1.000’den fazla genç, Riot Games Espor Sahnesi’ne akın etti!
İki hafta boyunca toplam 4.000’den fazla Espor tutkunu Riot Games Espor Sahnesi'ne akın ederek Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçlarını canlı olarak izledi.Oyuncu ve sunucularla tanışmak, lig heyecanına canlı olarak tanıklık etmek isteyenler için Riot Games Espor Sahnesi her lig gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. VFŞL'de 3. hafta karşılaşmaları 2 ve 3 Şubat tarihlerinde oynanacak.
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